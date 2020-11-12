投資者在新冠疫苗好消息的狂歡後，了解到疫苗還要長時間才能讓大多數人接種，市場氣氛漸趨冷靜，而美國單日新增新冠病毒病例連續9天超過10萬，市場正在權衡疫情再爆發對美國經濟的影響，另外，美上周初請失業救濟人數下降創8個月新低。今天美股一開盤下跌近200點，那指微幅上漲，標普微幅下跌，五大科技股皆上漲。台積電ADR下跌0.13%。

截至台北時間12日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌165.94點或0.56%、暫報29231.69點；那斯達克指數上漲16.17點或0.14%、暫報11802.60點；標普500指數下跌12.26點或0.34%、暫報3560.40點。至於5大科技巨頭，蘋果上漲0.21%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.16%；微軟上漲0.40%；Facebook上漲0.80%；亞馬遜上漲0.31%。台積電ADR下跌0.13%。

最近美國疫情持續惡化，截至目前為止，因新冠肺炎死亡人數已超過24萬。據約翰·霍普金斯大學的數據顯示，當地時間11日，美國單日新增確診病例達到140543例，是自疫情開始以來，美國單日新增最多的一天，也是美國單日新增確診病例連續第9天超過10萬例。

市場開始重新審視公共衛生危機對經濟的短期影響，尤其是周期股和價值股。一些分析人士開始質疑漲勢轉向周期股的看法。匯豐私人銀行首席市場策略師威廉·塞爾斯（Willem Sels）表示，我們並不完全認同你需要撤出科技股轉向價值股。

而在進入更有希望的2021年之前，美國面臨著疫情形勢異常嚴峻的冬季和春季。正如達拉斯聯儲主席卡普蘭所說，雖然2021年下半年美國經濟可能會從大流行引發的衰退中強勁復甦，但疫情的捲土重來危及到接下來的兩個季度。

歐洲股市周四也小幅下跌，投資者在股市於本周早些時候強勁上漲後出貨，因疫苗普及仍需一段時間，同時不斷加重的公共衛生危機仍將打擊經濟。

美國勞工部統計局周四(12日)公布最新的失業金申請數據，截至11月7日為止，美國初領失業金近71萬人，優於市場預期和前值，續領失業金人數近679萬人，為3月疫情爆發以來首度落至700萬以下。

(中時新聞網)