輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech日前宣布新冠肺炎疫苗預防功效高達90％後，外界開始期待其他疫苗廠的試驗結果。丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）表示，今年底前Moderna、阿斯特捷利康（AstraZeneca）可望接連報佳音。

丹斯克銀行指出，Moderna研發的疫苗採用與輝瑞相同的RNA技術，有希望在最終階段人體試驗證實類似功效。該銀行分析師也表示：「阿斯特捷利康執行長上周透露假設主管機關審核流程夠快，旗下疫苗可望在12月底前申請上市，意味著該公司也預期試驗結果樂觀。」

阿斯特捷利康在5日表示，公司與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗預計在「年底」前提交最終階段試驗結果。

無獨有偶，Moderna也在11日表示近日美國確診病例增加，終於讓旗下新冠肺炎疫苗人體試驗累積足夠數據，達到第一次期中分析所要求的53例確診病例門檻。目前Moderna正在整理數據，將交由獨立監查委員會展開第一次期中分析。

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