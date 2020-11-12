輝瑞（Pfizer）新冠肺炎疫苗試驗傳捷報當天，執行長博爾拉（Albert Bourla）一口氣出售價值560萬美元的個人持股。近來諸如Moderna、Novavax等疫苗廠高層也紛紛在試驗報告出爐後拋售股份，引來投資人撻伐。
輝瑞與德國生技公司BioNTech在9日宣布新冠肺炎疫苗預防功效高達90％後，輝瑞股價在當日盤中暴漲15％至41.99美元，是1年多來高點。博爾拉在當天以每股41.94美元出售超過13.2萬股，占個人持股比重超過60％。
輝瑞執行副總裁蘇斯曼（Sally Susman）也在當天以同樣價格出售4.4萬股，總價超過180萬美元。
面對部分人士提出的內線交易疑慮，輝瑞發言人表示博爾拉是依照美國證交會（SEC）制定的10b5-1計畫，以事先決定好的股票交易價格與交易時間點，在公司股價達到設定值時自動完成交易。
(工商 )
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