親子生鮭魚壽司。（黃采薇攝）

北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵。（黃采薇攝）

北海道大粒醃漬帆立貝海苔包。（黃采薇攝）

醃漬大生鮮蝦（1貫）。（黃采薇攝）

蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵（溫）。（黃采薇攝）

帆立貝蝦仁茶碗蒸。（黃采薇攝）

看準台中豐原的地理位置，藏壽司宣布將在11月24日正式插旗台中豐原太平洋百貨，並從11月17日開始試營運，期間推出多重限定活動，包含享9折優惠及滿額加贈蠟筆小新趴姿玩偶等，隨著季節漸冷，藏壽司11月20日到11月26日限時7天推出「北海道大帆立貝＆生鮭魚祭」，嚴選日本「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」、「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」，以及其他共12道的豪華料理。

開幕慶也推出多重好禮，來店消費滿1500元可把蠟筆小新購物袋拎回家，而消費滿2000元，還可將蠟筆小新趴姿玩偶抱回家（上述兩項滿額贈活動可以進行擇一兌換，數量有限）。業者表示，呆萌可愛的蠟筆小新玩偶，只在藏壽司豐原太平洋店限量發送。

業者表示，於11月20日到26日期間，獨家祭出「北海道大帆立貝＆生鮭魚祭」共12道豪華料理，其中「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」使用厚度翻倍的北海道大粒帆立貝，佐鮭魚卵，讓鮮甜口感加倍。「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」是將大粒帆立貝以特調醬汁醃製，完美鎖住食材本身的甘甜，酥脆的海苔讓口感層次豐富。

另外，深受台灣人喜愛的鮭魚系列，包含「豪華三鮮」將生干貝、生鮭魚、赤蝦豪華盛入一盤，為老饕必點；還有最佳人氣組合的「親子生鮭魚壽司」、鹹香誘人的「炙烤味噌美乃滋鮭魚」，還有入口軟嫩的「炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚」這些熱賣商品皆僅限期7天推出。

其實，多元性的壽司頗受民眾歡迎，包含擁有湯引、醃漬、炙烤三重驚喜的「金目鯛三重奏」， 貝柱滿出來的「盛的滿滿貝柱握壽司」、芝麻香氣濃郁的「香煎芝麻扇貝」以及獨家醬汁調味的「醃漬大生鮮蝦」。還有2款期間限定的副餐料理，包含「帆立貝蝦仁茶碗蒸」特色是加入蝦子、扇貝，入口後散發濃郁海味和滑順口感；而「蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵(溫)」以酥脆的天婦羅搭配鮮美的扇貝與特製醬汁，更讓人大快朵頤。

(中時 )