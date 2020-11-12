政院直播指控後，不少網友出征皇家傳承Google資訊頁面，留下一星負評 (圖／Google Map)

有網友看到政院直播後，到牛肉麵店家留一星負評嗆政院認證黑心店家 (圖／Google Map)

有網友在政院直播後出征店家Google頁面，隨即有其他網友聲援店家，留5星反擊，但也有人質疑留一星者為反串 (圖／Google Map)

台北市牛肉麵節冠軍店家皇家傳承牛肉麵遭行政院發言人丁怡銘直播中指控使用萊牛，PO出檢驗報告反駁，怒嗆政院造謠，儘管丁怡銘於傍晚致歉，但傷害已經造成，店家Google評價遭大量網友洗一星負評，留言「政院認證」、「不敢去吃了」。

皇家傳承牛肉麵Google評價遭網友湧入，狂洗一星負評，留一星的網友留言「政院認證的黑店」、「看新聞說用萊牛耶，不敢去吃了」、「政院說你們有問題，我很害怕，不知道還該不該去吃」、「吃了這麼多次竟然是用萊牛，以後不會去了，台北市還有很多選擇」。

不少人看到後紛紛留下五星評論聲援店家：「支持提告」、「政府不該帶頭抹黑，五星力挺」、「可憐店家被民進黨拿來政治鬥爭」、「雖然沒吃過，純粹不爽行政院亂抹黑」、「為了護航美豬抹黑店家，不可取」、「被民進黨犧牲的牛肉麵」、「加油，別被國家機器打倒」、「放心，到時候就說是機器人就好」；也有部分網友表示「看起來像反串」、「先卡位測風向」。

「台北市牛肉麵國際評比」今年評比結果，紅燒、清燉、番茄三大組別，分別由皇家傳承、阿牛、牛將軍奪冠，但皇家遭政院指控後，三家店的老闆偕同北市牛肉麵協會理事長鄭正中召開記者會，痛批政院造謠抹黑，惡劣至極，不解為何會這樣針對小小店家。

根據《聯合新聞網》報導，皇家重慶店副總經理陳宏銘表示，願意接受丁怡銘道歉，但受到政院萊牛指控影響，網路頂單減少了3分之2，也有不少民眾來電謾罵，希望政院澄清後可以減少誤會。

(中時新聞網)