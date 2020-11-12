全球汽車龍頭豐田在上周五(6日)公布最新財報，2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年營業利益較前一年同期暴跌62.8%、達5199 億日圓，預估全年度營業利益年減45.8%、約1.3 兆日圓，但在新冠疫情衝擊減緩下，仍上調財測數據。今年在電動車大廠特斯拉帶動風潮下，一些大陸電動車品牌也隨之而起，甚至有追上美日汽車巨頭的氣勢。

目前全球市值最高的為特斯拉，約為3951億美元，排名在後的則是豐田、奧迪2大國際傳統汽車大廠。不過，據《南華早報》報導，截至11月5日，大陸汽車大廠比亞迪的市值已經擠進全球第4，達734億美元，主要是今年以來股價大漲超過330%。

至於另外一家陸廠小鵬汽車，也是全球前20名內第4家大陸車廠，根據先前公布Q3財報顯示，營收狂飆342.5％、達19.9億元人民幣，並在今年截至9月30日為止，交付8,578輛車。該公司股價自今年8月在紐約證交所上市以來，已經大漲超過124％、市值達263.91億美元。

還有另外一家也在美股上市的蔚來汽車，今年以來股價大漲超過933%，市值來到565.99億美元，超越美國傳統汽車大廠通用。

此外，根據大陸最新政策顯示，大陸2021年至2035年的新能源汽車發展計畫，預計到2025年，每5輛就要有1輛是電動車、油電混合車，以及燃料電池車其中1種車款。

上海製造業獨立分析師Gao Shen表示，北京當局卯足全力發展新能源車是件好事，大陸買家也接受現金補貼、免費發放汽車牌照等紅利考慮買進，並同時在充電網路上大量布置，預期接下來幾年時間，大陸新能源車發展速度將吸引更多投資人進入市場。

(中時新聞網)