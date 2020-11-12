美國喬治亞州11日宣布將以罕見人工計票方式重新驗票，藉此平息川普與拜登得票率差距過小的爭議。在多州指控通訊選票存在舞弊現象的川普陣營聞訊表示，這是他們贏得法律訴訟戰的「第一步」。

川普周三前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）參加退伍軍人節紀念活動，這是他選後首個公開行程。但他僅短暫露面十分鐘，並未發表任何言論。

川普迄今仍不願承認敗選，該陣營要求喬治亞州重新驗票，並在賓州與密西根等州提起訴訟，試圖翻轉選舉結果。

據喬治亞州計票結果顯示，在全州約500萬張選票中，拜登以49.5％得票率贏過川普的49.2％，雙方差距僅0.3個百分點、約1.4萬張票。

喬治亞州州務卿、共和黨籍的拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，雙方差距過小，重新計票有其必要，該州按規定須在20日前完成驗票。但他認為，重新計票不會改變選舉結果。

在賓州方面，川普律師本周向聯邦法院提起訴訟，要求法官禁止官方認證大選結果，理由是該州未採取足夠機制防止選舉舞弊，例如部分計票中心未讓監票員近距離監票。川普團隊在密西根州亦提出類似指控，聲稱共和黨監票員遭受不公平對待、計票軟體出包等。

(工商 )