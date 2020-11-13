以研究俄國和中國資訊戰聞名的捷克智庫歐洲價值安全政策中心正考慮落腳台灣，與台灣有關單位合作對抗中國的干擾和滲透，防止中國的惡意影響。

歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）是捷克知名的智庫，成立宗旨是捍衛中東歐和巴爾幹地區的民主，阻止俄羅斯和中國藉資訊戰對當地社會的干擾、分化和滲透。

該智庫與歐美各大智庫保持合作關係，定期出版報告並每年舉辦名為「戰略司令」（Stratcom）的高峰會。

今年的高峰會11日起在布拉格舉行2天，討論主題包括如何因應俄國的假消息、中國的數位極權主義以及俄中合作的可能性，邀請外交部次長曾厚仁為開幕式致詞。

曾厚仁表示，台灣政府近年來採取許多措施，對抗假訊息，像是有關網路行為的修法以及各單位設立即時的新聞查核網站。台灣和美國、日本等國共同主持「全球合作暨訓練架構」（GCTF），對抗假訊息、強化網路安全、提升媒體素養。

他提到，台灣在防疫情期間「善用資訊平台，即時提供民眾所需的防疫資訊，諸如購買口罩的訊息等。「台灣模式」讓公眾即時獲取正確資訊、疫情透明、政府在疫情期間挽救民眾性命。他說，對抗假訊息對台灣有益處，並鼓勵台灣民眾培養公民意識，採取防疫措施，避免病毒擴散。

歐洲價值安全政策中心負責人揚達（Jakub Janda）在會上透露，智庫正考慮明年在台灣成立辦公室，與台灣的夥伴合作面對來自中國的「惡意影響」。

(中央社)