新北市一對男女惡煞王姓女子與陳姓男子，因為懷疑20歲的女性友人小靜（化名）偷錢，先將小靜拐騙到新莊一處KTV，接著限制小靜的行動後，再用酒瓶敲頭、圖釘插進頭部、甚至用夾冰塊的鋸齒夾子性侵小靜，最後逼迫簽下500萬本票，凌虐手段非常慘無人道。

這對男女因為懷疑小靜之前到王女家時，偷走現金200萬，王女與陳男為了將這筆錢拿回來，去年11月14日設局將小靜騙到新莊某間KTV，小靜一出現，兩人就拿麥克風電線綑綁四肢、用膠帶封嘴，確認小靜無法逃跑後，開始慘忍凌虐對方。

過程中，王女先用酒瓶砸小靜後腦杓，還把圖釘壓進頭部，這時小靜因為疼痛無法抗拒，接著陳男脫下小靜衣服並強拍裸照、用西瓜刀割大腿，兩人還用專門夾冰塊的鋸齒狀鐵夾，逼迫小靜插進自已的下體，造成小靜下體嚴重撕裂傷。

歷經地獄般凌虐，王女與陳男還要小靜簽下500萬本票，脅迫不簽就要砍斷手、散播裸照，小靜乖乖簽下本票後，這對男女仍不放人，要求先付50萬現金才能走，最後小靜趁兩人睡著，用手機向朋友求救才終於解脫。

今年1月檢方已經依攜帶兇器、施以凌虐加重強制性交等罪嫌起訴王女、陳男，當時由於兩人與小靜達成和解，小靜也表示不追究，請求從輕量刑，當時法院判王女有期徒刑4年2月、陳男4年；不過，檢方12日再起訴共犯杜姓男子。

(中時新聞網)