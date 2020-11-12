美國總統大選結果由民主黨拜登宣布勝選，但選前台灣民進黨政府，上至立委下至網紅側翼幾乎都壓寶現任川普政府，國民、民眾黨多次提醒不應該選邊站，長遠而言對台灣很不利。但就在川普敗選後，國民黨智庫副董事長連勝文卻發現，民進黨已翻臉不認人。

連勝文12日傍晚在臉書貼文，感嘆「蔡英文總統真是不夠意思，在美國大選前，民進黨及其在台美兩地的側翼團體，還有綠媒，不擇手段在挺川普，結果在川普拒絕認輸，還沒下台前，她及民進黨就已翻臉不認人、迅速切割，急著表態恭喜拜登」，即便川普接下來的法律戰，勝算有限，但這樣子做，真是翻臉比翻書還快。

連勝文說，川普得了7000萬的選票，是共和黨有史以來得票最高的總統，獲得大量白人選民，特別是極右派選民的全力相挺，接下來還要在全美舉行造勢大會，未來即便下台，還是能在共和黨內呼風喚雨，更有可能在2024年重新出馬競選，再次當選總統。

他還表示，川普任內賣給台灣這麼多武器，也成功利用台灣激怒北京，雖然對他而言，「its all business」，但他畢竟提供了民進黨大量「大內宣的素材」，民進黨這樣做，未免太絕情。

連勝文指出，全球各地與民進黨一樣挺川的各式團體，包括力挺川普的美國白人至上民兵組織及新納粹團體、過去百年來燒殺淫虐無數黑人的3K黨、還有把反對派媒體關掉的普丁，以及亞洲除了民進黨外，唯一支持川普的武裝團體阿富汗塔利班，這些人都還在等待川普翻盤，「怎麼蔡英文跟民進黨先落跑了？」。

蔡英文真是不夠意思！在美國大選前，民進黨及其在台美兩地的側翼團體，還有綠媒，不擇手段在挺川普，結果在川普拒絕認輸，還沒下台前，她及民進黨就已翻臉不認人、迅速切割，急著表態恭喜拜登！即便川普接下來的法律戰，勝算有限，但這樣子做，真是翻臉比翻書... 由連勝文發佈於 2020年11月12日 星期四

過去川普有驕傲男孩（白人武裝民兵），小英有小英女孩（網路青年軍），線上鍵盤加線下步槍，互相輝映好不熱鬧。但是蔡總統這麼快跳船，會記仇的川普，一定不會忘掉。且若川普2024再出馬，又當選總統，連勝文稱，相信川普一定會對民進黨説「You are fired」到時候民進黨要怎麼拗回來呢？民進黨要如何再靠川普雞犬昇天，大家拭目以待。

(中時新聞網)