娛樂8點半》提到「林小樓」三個字，讓許多六七年級生最有印象的就是《桃太郎》系列電影，在八十年代末期曾經捲起一陣旋風，即便已經事隔30多年，仍在許多人記憶中佔有一席之地，而童星出身的她，雖然走紅得相當快，但為了幫好賭的母親還債，從小就只能拚命尬戲，此外更曾經歷不雅照事件，讓她花了八年時間才走出夢魘。

童星出道的林小樓，13歲就拍攝首部電影作品《鄉野人》，精湛演技讓她榮獲第17屆金馬獎最佳劇情片童星，前途可以說是無限光明，而以武打演員形象聞名的她，以《新桃太郎》、《桃太郎大顯神威》、《新十二生肖》等作品走紅，在八十年代捲起一陣旋風，不僅將演藝事業攀向巔峰，也成為台灣炙手可熱的武打明星，而在走紅的作品中，林小樓幾乎都反串男生演出，自然在觀眾心中留下深刻印象。

林小樓因為母親愛賭，遭黑道鎖定討債。（圖／中時資料照）

演藝事業走的順遂，在眾人面前可說是無限風光，但私底下的辛酸卻鮮少人知情，小小年紀就走紅的林小樓，成為母親眼中的搖錢樹，由於母親生性好賭，每當走投無路時就會偷她的印鑑簽本票，導致她成為黑道討債對象，擔憂名下千萬豪宅因此不保的她，只能拚命尬戲賺錢還清母親欠的一屁股債，不過母親並未因此懊悔，反倒變本加厲繼續豪賭，讓黑道常上門噴漆討債，不堪追債壓力的她，更一度揚言要和母親斷絕關係。

當年林小樓可說是演藝圈的A咖明星，因此遭不肖人士盯上，當時全台灣都在關注震驚社會的白曉燕綁架案時，林小樓在同晚跟跟編劇被三名歹徒綁架到山上搶劫，當時歹徒將編劇留在山上當人質，並帶著林小樓下山取錢，原以為給錢就能保命的她，未料歹徒竟心生歹念侵犯她，此外還誤以為她跟編劇是男女朋友，竟威脅他們拍攝不堪入目的照片，以此作為往後勒索錢財，但當下為了活命，兩人也只能忍痛含淚答應此天理難容的要求。

林小樓曾遭歹徒綁票拍不雅照勒索。（圖／中時資料照）

而這件事原本已讓林小樓痛不欲生，沒想到劇組製片人為了新戲有話題性，竟不顧林小樓內心的創傷，拿此事來做宣傳藉此博取更多關注，這讓她名聲嚴重受創，多次想要輕生離開人世，但捨不得放下家人先走的她，最後仍是忍辱負重活著，不過此事也讓她的演藝事業跌至谷底，甚至不想再出現在螢光幕前，而這場夢魘也折磨她長達八年時間，直到2005年上白冰冰節目時，才突破心防說出當年被害的經歷，而身為被害人家屬的白冰冰也表示會全力支持林小樓，永遠當她的靠山。

林小樓淡出演藝圈，生活相較平凡許多。（圖／中時資料照）

如今林小樓幾乎淡出螢光幕，頂多在八點檔中客串一角，雖然幾乎都是劇中小角色，讓粉絲為她大抱不平，不過她倒是相當看得開，表示無論是主角還是配角，只要能夠演戲就相當開心，相較昔日風光時刻，如今生活樸實低調許多，不過她也坦言因為這樣才找到真正的自己，此外她也幽默表示拿了最佳童星獎後，其他獎項都不在乎了，但也坦言想拿「終身成就獎」，畢竟要有頭有尾。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)