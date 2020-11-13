台北市中心房價長年來居高不下，不少民眾購屋時，選擇移居周邊區域，既可顧及生活機能，也可以看緊自己的荷包。五股洲子洋重劃區在新北市政府列為重點發展區域後，積極展開建設，也重新整頓五股垃圾山周遭環境，五股產業園區成立後，也將創造逾6000個就業機會，在諸多利多條件加持下，五股區發展前景看好，可預期當地房市漸趨熱絡，房價水漲船高。漢翔開發看準購屋剛性需求，規劃生活機能完善的經濟宅「樂洋洋」，標榜不到千萬即可買到三房含車位，九月推出至今吸引大量買氣，全案目前已銷售8成5，預期進入完銷倒數階段後會再掀起一波搶購熱潮。

「樂洋洋」採連續壁建築工法，共有2房、3房等格局規劃，選擇多樣。(圖/中時新聞網攝)

【樂洋洋周邊生活機能佳 交通便捷】

「樂洋洋」位於成泰路三段與新城八路之間，便捷的交通為其優點，一下樓就有多達10線的公車前往蘆洲捷運站，車程預計12分鐘，而進入籌劃階段的五泰輕軌也將在附近設置F08站點，從基地位置步行約2分鐘即可抵達，若自行開車則有國1、國3、64與65快速道路可以選擇，即使是通勤尖峰時段，也可在20分鐘內抵達台北。

「樂洋洋」周邊生活機能完善，成泰商圈內含頂好、全聯等大型賣場，也有像是千葉火鍋這樣的知名店家，鄰近有五股麥當勞商圈，而距離十分鐘車程可抵達9月底才正式開幕的新莊宏匯廣場。樂活機能則是近年來民眾在購屋時的另一項考量，「樂洋洋」附近擁有狂牛健身房，以及走路5分鐘即可抵達的五股運動中心，戶外休閒更是有以河濱公園為概念建立的新北大都會公園，公園內運動設施齊全，籃球場、壘球場和滑輪場應有盡有，甚至可以在微風運河上進行風帆休閒運動，滿足住戶食衣住行育樂等需求。

瞄準首購族 「樂洋洋」不到千萬即可買到3房含車位。(圖/中時新聞網攝)

【鄰近重劃區享豐富商圈機能 個案表現優異】

受訪的家河廣告專案經理簡安捷表示，「樂洋洋」與區域內其他建案不同的地方在於，該案位處重劃區周邊地帶，屬於人口地密度區域，不用和洲子洋重劃區內的建築擠在一塊，既可以享有舊社區完善的生活機能，也能夠擁有為重劃區而規劃的便捷交通網。

「樂洋洋」在個案表現上也毫不含糊，構造上運用連續壁工法，使得結構穩固且防水性優秀，外觀則採用新古典風格，兼具氣派與典雅氣息。房型介於20~34坪，共有2房、3房1衛與3房2衛等格局規劃，並有前後陽台設計，選擇相當多樣。而32%公設比和其他建案比起來偏低，讓住戶有更多私人空間可以運用，也成了「樂洋洋」的另一項優勢。

【瞄準首購族 標榜「不到千萬即可買3房含車位」】

簡安捷指出，目前來電詢問的客戶，均以首購族為主，每周則平均需要接待60~70組客戶前來賞屋，大多是受到該案親民的總價所吸引，加上周遭機能優異，許多顧客參觀後不久即決定購買，全案目前已售出約8成5，即將進入完銷倒數階段，現階段購屋還可搭配雙車位方案與青年成家優付方案，只要自備10%頭期款，工程期0付款，讓年輕族群輕鬆入主「樂洋洋」，全案預計110年10月完工。

「樂洋洋」詳細建案資料，預計110年10月完工。(圖/中時新聞網攝)

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