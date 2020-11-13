【回憶殺】「世紀美腿」61歲資深女星馬世莉擁有超強電眼，及一雙招牌長腿，個性爽朗、形象正面，是演藝圈數一數二的大美人，但她始終沒有結婚，甚至準備好孤獨終老。

馬世莉的父親是外省人，跟隨中華民國政府遷台，當時一家七口住在北市眷村，家境清貧困苦，造就馬世莉懂事的個性，才國中就當女工掙錢幫忙維持家計。念高職時，她盼望能登上舞台當明星，即便雙親反對仍堅持闖蕩，起初並不順利，直到18歲獲得貴人梁孝煌提拔，終於得到進入演藝圈的門票。

為了追逐明星夢，馬世莉不惜減肥到48公斤，只要有秀場邀約就通通接下，雖然年紀輕，但她很了解自己的優缺點，大方的在舞台上展露美腿，很快地存下一筆錢，買下天母的房子；有了房貸壓力後她更努力賺錢，常常從早唱到凌晨，連電視節目通告都接，天天忙得不可開交，自然又留住一筆錢，買下桃園的兩戶千萬房。

馬世莉螢幕形象艷麗，個性卻很傻大姐，有反差萌。（圖／中時資料照）

打拚許多年，馬世莉從昔日的小女孩蛻變成有殼一族，加上外型亮眼出眾，桃花沒有少過，她透露年輕時交過一位條件很優的男友，外型和經濟條件都在水平上，又能愛屋及烏，旁人都向馬世莉催婚，她自己也一度認定對方，連婚戒都挑好了，就差臨門一腳就當上美麗新娘，未料在一次事件，馬世莉看清對方，馬上打消結婚念頭。

原來某天馬世莉弄丟手機，請友人協辦掛失手續，引起男友的不安全感，開始奪命連環CALL到家中，半夜還要找她理論，失去理智的模樣和過往截然不同，讓馬世莉驚覺「人是會變的」，最後受不了男友的緊迫盯人，決定提出分手，想不到對方拿生命當威脅，嚇得她躲到朋友家避風頭，留下很深刻的不好回憶，更間接導致馬世莉不願被婚姻綁住。

這也是馬世莉明明有交往16年男友，卻遲遲不肯結婚的原因，她明白自己會孤獨到老，所以學會一個人做任何事情，年輕時打拚的財產也有留住，就算沒有婚姻照樣過得好。

(中時新聞網)