從事金融代書業務的朱姓男子，於2017年邀家住苗栗的徐姓友人赴大陸遊玩，行前在桃園機場替徐投保2千萬元旅遊平安險，結果徐某竟意外凍死哈爾濱街頭，朱某事後假冒徐某名義詐領旅平險理賠金2千餘萬元，被徐父發現報警提告，經檢警接力查辦2年半，月前將朱某及許姓女友依詐欺罪嫌起訴。

由於徐某停留大陸近一個月，先前往上海，再被發現凍死哈爾濱街頭，期間，徐某曾致電家人稱自己的證件被朱某扣走，無法回台，檢警對徐某死因感到可疑，並不排除與朱某有關，但因目前兩岸共同打擊犯罪平台已經停擺多時，無法協請對岸提供更明確的死亡報告，以供查辦。

據檢方調查，籍設新北市三重的朱姓男子，自稱從事金融代辦服務業，收入並不穩定，2017年12月間，朱某邀約住在苗栗卓蘭的徐姓男子赴大陸上海旅遊，徐某不疑同意，朱某於是替徐某購買往大陸上海的單程機票，並在12月26日陪同徐某赴桃園機場搭機，並替徐某向2家國內壽險公司投保各2千萬元的旅遊平安險。朱某則於次日另行搭機赴陸與徐會合。

徐某在大陸停留近一個月，至2018年1月22日上午，竟被發現凍死在哈爾濱街頭。事後，朱某前往卓蘭徐家，向徐父騙稱死者生前曾向他借款3500萬元，徐父信以為真，簽下本票3張面額共3500萬元，朱某再騙稱可以代辦死者在大陸善後事宜等等，騙徐父簽署委託書等多項文件，並到銀行開戶，再向保險公司冒名請領旅平險理賠金，騙走2千零6萬餘元。

徐父事後因向朱某索回兒子骨灰被拒，因而向苗栗縣警大湖分局報案，警方展開偵辦發現疑點重重，並請刑事局兩岸科及外勤隊協助偵辦，報請苗栗地檢署指揮，經過2年半的蒐證偵辦，苗栗地檢署於月前將朱某及許姓女友依詐欺罪嫌提出公訴。

(中時 )