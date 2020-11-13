距離年底只剩一個多月了，你是想緊抓住2020的尾巴，還是想快點跳到2021年？今天就跟艾菲爾老師一起來看看，年底前十二生肖的工作事業發展，以及誰是自己的貴人，看完後，別忘了給自己的貴人一個祝福，感謝今年他仍然陪在你身邊喔！

▍生肖鼠：朋友是貴人

年底前，生肖鼠的運勢發展可說是越過越順，雖然工作進展順利，但也切記勿操之過急；而等到年底將至，過往的不順將一一化解，特別從商者，可說是財源廣進。農曆十一月則是名利雙收的好月份，有想轉職、創業、兼職的生肖鼠，此時是最佳時機。

▍生肖牛：伴侶是貴人

2020結束前，生肖牛開始有許多難關需要去克服，你常常覺得精疲力竭，已經付出許多努力了，但怎麼樣都沒有成效，想改變，但又不知該如何是好。追根究底，是目前的你少了「天時」與「貴人」的幫助，才使你大部分都覺得自己孤立無援。提醒你有空時可多與愛人聊天說心事，很多事情都能無意間迎刃而解。

▍生肖虎：夢想是貴人

越到年底，生肖虎的運勢就更加撥雲見日。你一直都是很有野心的人，對工作及生涯規劃也很有主見，而現在起，不管是目前事業的想法、或是創業、學第二專長，過去你藏在心中的種子，將開始漸漸發芽，好好努力付出，你的夢想將能在未來兩年內兌現。

▍生肖兔：手足是貴人

2020結束前，生肖兔的事業發展是醖釀階段，短期間還看不出明顯成果，因此你現在最需要的，就是耐心、堅持、與毅力，把眼光放長遠，你會發現成功都不是一蹴可幾的。如果發現自己被身邊的人影響了心緒，那就多運動、多放鬆，與自己的兄弟姐妹好好聊聊，你會發現沒什麼事情是過不去的。

▍生肖龍：公司是貴人

人們常說能者多勞，2020結束前，生肖龍的工作將有好機緣來臨，你可以發揮所長，尤其是領導力最是看好，很可能成為部門主管，各種公司的業務拓展，或是新職位丶新單位的重要人選都有望給你負責。對你而言，能得到公司肯定，是你最有成就感的事了。

▍生肖蛇：客戶是貴人

年底前，生肖蛇的事業發展險中藏吉，也許會遇到許多意外與困境，但幸好最後都能順利解決，也許過程多走了一些冤枉路，但終歸是累積了許多寶貴經驗。另外好好經營客戶與客源，給人的印象好了、有口碑了，覺得合作順利的客戶，自然能為你引薦更多客源，讓你事業更加順遂。

▍生肖馬：孩子是貴人（未婚者：戀人是貴人）

2020結束前，想轉職的生肖馬，能順利找到自己心儀的職位；不打算離職者，現今的工作也是順順利利，名利雙收。而肖馬者的動力來源就是你的小孩或愛人，這種為心愛之人全力以赴的甜蜜負荷，使你再苦也甘之如飴。提醒雖然財運走高，但財不露白，還是得小心意外風險，避免遭人眼紅。

▍生肖羊：上司是貴人

2020結束前，生肖羊的工作運越來越順利，特別要感謝貴人和上司的賞賜提拔，讓你升官機會大增。年底前必須把握職場良機，想創業者就直接開始準備、想進修者也要催自己努力，自身能力增加了，能使你賺盡錢財的機會又更多元豐富，喜上加喜的是，熱絡的事業及充足的資金，能讓你買車丶買房丶買心心念念已久的物品都不是問題。

▍生肖猴：自己是貴人

2020結束前，生肖猴的工作運將明顯提升，你的努力與成果，眾人都看在眼裡，因此只要繼續維持認真負責的工作態度，一路順遂到年底不是問題。唯有財多身弱的問題要注意，因為日日夜夜都心繫於工作，使你的健康和免疫力下降，容易有小感冒，請記得消災、佈施、積福。

▍生肖雞：貴人化小人

年底前，生肖雞有小人來犯，工作上必須多加注意，避免口舌是非，肖雞男有破財的可能。農歷十月開始，時來運轉，工作越加順利，若你肯吃苦當作吃補、不畏挑戰的話，成績能被上司看見，大有被重用的可能，加薪升職指日可待。

▍生肖狗：守本是貴人

2020結束前，你最想要的就是安穩平順的環境，比起其他生肖想要轉變、創業、突破，你的工作運勢是相對保守的，不想出風頭、不想在職場中做出頭鳥，不想主動去接勞心勞力、又不一定百分百收到回報的工作。現在的你，只想平平安安過日子，好好生活、有工作、有薪水、同事環境也不算太差，你就很滿足了。

▍生肖豬：家人是貴人

2020結束前，想要變得更好，你就得繼續堅持對的事情。你的個性努力、不怕苦，但缺點就是容易和自己妥協、容易改變原則，往往事情只差臨門一腳了，最後又半途而廢。年底前，你得開始改變自己容易放棄的弱點，強化你對夢想的渴望和堅持，學會承擔責任感以後，你很容易就能成功。

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(中時新聞網)