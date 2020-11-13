時序進入秋收冬藏的歲末，是感恩的季節，大地休養生息，最適合隨性到處走走，跟著本期地圖遊高雄來大寮、大樹近郊漫步遊逛，文青風的拍照場景都在這。

七年級姐妹一起攜手創業。（攝影/曾信耀）

肉燥飯丸話題正新鮮

早起的鳥兒有蟲吃，來到大寮第一站，先吃上一口好吃的飯丸，誰說鄉下的早餐店只有純樸風格？熊熊本丸位於熙來攘往的台1線上，小小店面走溫暖系療癒風格，小資無印風搭配輕工業風空間，時尚簡約不落俗套，雖然主打上班族、外帶客群的吧檯設計，門口特地擺上一張木桌，讓等候的客人能翻閱雜誌打發時間，竟意外成為偽「立食」場景，令人拍出文青感。

飯丸裡放入菜脯、老油條、素酥、漬牛蒡絲和秘製滷蛋，全是最道地的古早味。（攝影/曾信耀）

熊熊本丸是一對七年級姐妹經營的朝食專賣店，從包裝設計到空間設計，都自己操刀完成，費時長達一年尋找食材，採用包括友善契作的台梗九號米、有產銷履歷的安心菜脯、嚴選老油條，不同於傳統飯糰訴求多樣化食材自助口味，而是以肉燥拌白飯的創新吃法為特色，讓我們正巧搭上最近超夯的肉燥飯話題。

首先推薦超人氣的祖傳醬香瓜燥丸，吃起來可一點也不傳統，有媽媽味道的梅花豬肉燥帶有醬瓜甘甜味道，保留甘醇香濃古早味，實在很合南部人胃口；秘製鹹香海陸丸使用新鮮鮪魚與梅花豬肉炒製的肉燥，多了鹹鹹海味，口感更豐盛，讓人食慾大開。

一群人坐在大寮椅上，來張到此一遊照，成為大寮的打卡景點。（攝影/曾信耀）

超級鄉土氣質裝置藝術，大寮椅請坐

大寮當地有一個有趣的猜謎，一條椅條坐十人，猜地名，答案就是「大寮」。（攝影/曾信耀）

大寮還可以玩什麼？那就來玩猜謎吧！「一條（ㄌ一ㄠˊ）椅條（ㄌ一ㄠˊ）坐十人？」猜一個地名。謎底揭曉是「大寮」，原來提示「條」的閩南語發音唸「寮」。根據地方誌記載，清代隸屬鳳山下淡水溪，溪埔土質肥沃，居民紛紛屯墾，並以蔗糖建寮，共分四處，有溪埔寮、潮州寮、頂大寮、下大寮，後來四寮合一，稱為大寮。

江山里也有一張超大的大寮椅，一次可坐上十多人，是大寮在地製椅公司的傑作，約三五好友一起來坐坐。（攝影/曾信耀）

因為地名的關係，大寮當地有兩張長椅特別有名，分別位在大寮國小校門前方，以及江山里的田邊道路旁，被形容是另類的大寮裝置藝術，連文青都愛上這樣獨特的鄉土氣質。有時十多人一起坐在大寮椅比心拍照，有時一個人獨旅享受自得其樂，快樂就是如此樸實無華。

雙囍牆裝置藝術，兩個大圓桌組成代表兩個家庭，就像辦喜事。（攝影/曾信耀）

舊振南漢餅文化館，乘著光影旅行

館內收藏舊振南歷年所使用的木製餅模，每個餅模都刻畫著漢餅文化的故事。（攝影/曾信耀）

距離捷運大寮站不遠處的舊振南漢餅文化館，是個有吃又有玩的好去處。館內規劃漢餅文化展覽廳、漢餅房、烘焙體驗空間、食光書塔等多種主題空間，可以一起親子閱讀、手作體驗及品嘗漢餅，透過五感體驗，認識漢餅的美味與文化。

難得可以穿越時空，與李白、蘇東坡一起喝茶、品嘗綠豆椪的AR初體驗。（攝影/曾信耀）

這棟輕工業風建築，獲得黃金級綠建築標章，並以現代綠建築手法，呈現傳統三合院氛圍，大量運用舊振南品牌的文化圖騰、製作糕餅的餅模在空間設計當中，從推開門的那刻起，都是令人回味的記憶。

DIY手作體驗預約，簡易綠豆椪、紅豆椪，好玩又好吃。（攝影/曾信耀）

舊振南漢餅文化館常設展目前正推出130周年特展，《圓》餅與喜事的情感連結。（攝影/曾信耀）

顛覆百年老品牌的傳統印象，舊振南漢餅文化館應用新科技，不只有李白和蘇東坡陪同喝茶、品嘗綠豆椪的AR初體驗，還有結合情境體驗與多媒體互動的「圓 Circle of Love－餅與喜事的情感連結」展覽，「囍事臨門」、「自由戀愛」、「數位愛情」三大主題，呈現不同時代的愛情觀、喜餅趨勢及婚俗文化。

無國界料理×藝術餐瓷 當代藝術雙饗宴

此行特地預約前往隱身在大樹區竹寮的1300玩藝space，這是全台首創瓷藝文創空間。將瓷藝融入建築、家飾、擺飾、燈飾及生活器皿等多面向，創造出精緻而細膩的場域。進入這座當代藝術博物館，一眼望去建築外牆利用上百萬片廢棄的瓷器模具黏貼成裝置藝術牆，餐廳裡一棵以白瓷創作的生命之樹，聚焦了所有目光，枝頭上台灣畫眉、雲雀惟妙惟肖，彷彿正在歌唱。

以瓷藝創作的生命之樹，代表著藝術生生不息的力量。（攝影/曾信耀）

1300是留美藝術家沈榮亨創辦的台灣原創瓷器藝術品牌，挑戰完全不上釉、不上色的白瓷，以22K描金勾勒點綴，世界獨創的「720度立體圓雕技法」，讓每件瓷藝作品，都能由前到後、從上到下360度欣賞。獨特的食藝雙饗宴，搭配特色創意無國界料理，細細品味，以味覺與視覺昇華藝術的現代美學。

世界獨創的「720度立體圓雕技法」，讓人可以從每個角度發覺藝術創作的不同之美。（攝影/曾信耀）

無菜單創意料理與瓷藝雙饗宴，需三天前預約。（圖片提供/1300玩藝space）

麵包配咖啡 靜靜陪伴鄉間鐵道日常

以旗津窯陶器與白瓷廢棄模具黏貼的裝置藝術牆，是訪客必拍的網美牆。（攝影/曾信耀）

文青必訪的一勾堂，位於九曲堂火車站旁，對面是大樹知名地標之一的臺灣鳳梨工場。這棟白色建築前身，是台鐵宿舍閒置空間修復再利用，從二樓的木窗眺望，火車從眼前疾駛而過，彷彿乘載時光記憶，拿起相機，隨時都能捕捉台灣鄉間鐵道才有的風情。

一勾堂位於九曲堂火車站旁，前身為台鐵宿舍老建築修復空間，除了培力工作坊，一勾堂也會在假日發起夢想攤車、午後音樂饗宴活動。（攝影/曾信耀）

一勾堂是飛揚福利服務協會籌辦的麵包工廠，小小空間裡，培育專業烘焙師、咖啡師。「一勾」就是老鷹的英文EAGLE，期盼這群平均年齡21歲的在地青年從小鷹變老鷹，帶著夢想起飛。

飛揚協會在2018年籌辦「一勾堂」(EAGLE)麵包工廠，在小小空間裡培育專業烘焙師、咖啡師，讓學生未來的路走得更加穩健，能像老鷹一樣，展翅飛翔。（攝影/曾信耀）

「我們雖然是鄉間小店，用料都是貨真價實」，烘焙經理郭謙柔說。不只選用NIPPN日本鷹牌麵粉、Elle＆Vire法國天然發酵奶油，還有在地小農鳳梨；維也納麵包夾心放滿法國奶油與特製的鳳梨果肉餡；再來一粒嚴選大武山超大雞蛋的鳳梨茶葉蛋，配上大樹小農鳳梨青茶，恣意的下午茶時光，讓人獨享的小確幸。

採用大樹小農所種植土生土長的鳳梨，維也納鳳梨麵包與鳳梨吐司超熱賣。（攝影/曾信耀）

年關將近，安排個假期，為這辛苦的一年，好好謝謝自己！

• 熊熊本丸

地址：高雄市大寮區鳳屏一路319號

電話：0909-539-133

時間：06：00～09：30，週六06：30～10：00，週日、一公休

• 大寮椅

地址：高雄市大寮區大寮路740號(大寮國小前方)

• 江山椅

地址：高雄市大寮區江山里光明路三段1078巷37號旁福德祠前方

• 舊振南漢餅文化館

地址：高雄市大寮區捷西路298號

電話：（07）701-8586＃315

時間：10：00～18：00，週一休館

• 1300玩藝space

地址：高雄市大樹區竹寮里竹寮路195號

電話：（07）651-5688

時間：11：00～18：00，週一休館 (採預約參觀)

• 一勾堂

地址：高雄市大樹區久堂路鐵路巷8號

電話：（07）652-0391

時間：10：00～19：00，週一公休

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/11 NO.11)

《Takao樂高雄》2020/11 NO.11

(中時新聞網)