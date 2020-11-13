民間有句諺語，「七月七秋涼，八月蕃薯芋頭娘。」秋天是芋頭成熟的季節，甲仙芋頭產期從中秋過後進入盛產期，一年只有一收，由於耕作面積僅100公頃，產量不算多，往往由當地餐廳、冰店收購，對外總是供不應求，若想品嘗正港甲仙芋頭，最好親自來產地。
芋頭對於甲仙，不只是特色農產，還有很深的歷史意味。甲仙土地條件不利稻米耕作，早期高山族種植芋頭來替代主食，直到日治時期，客家移民在甲仙開墾，帶來檳榔心芋品種，在甲仙區海拔近250公尺的丘陵地形，芋頭長得特別好。
當地品種的檳榔心芋，主要栽種山坡地的旱田（俗稱看天田），不同於種在水田的水芋頭生長快速，山芋頭成長期約10個月，收成後需休耕2至3年，讓土地休養生息。山坡肥沃的腐殖土，使芋頭質地格外綿密軟Q，甲仙的檳榔心山芋，口感特別鬆軟可口、芳香濃郁，被譽為芋頭中的極品。
山芋頭外型較圓，表皮呈深棕色，易與長型的水芋頭辨識差別，加上山芋頭含水量少、較鬆軟，適合做糕點，芋頭也成為甲仙最出名的農產品。只要過了甲仙大橋，就能看到沿街販售芋頭的小販，還有以甲仙芋為原料，發展出的芋仔冰、芋泥餅、芋酥餅及芋粿等名產。
(本文摘自《Takao樂高雄》2020/11 NO.11)
(中時新聞網)
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