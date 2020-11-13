位於中山四路、凱旋四路口的「前鎮之星」，是高雄第二座自行車橋，從空中俯望，可以發現主結構頗似「人」字形，中心點有觀景用的螺旋梯，兼具功能及美觀；橋的線條蜿蜒如舞者曼妙肢體，又似藤蔓蔓生展現欣欣向榮的生命力，側邊弧度及鏤空造型，打造輕盈質感，乍見就令人眼睛一亮。

觀景台上可欣賞高雄市區的天際線，及知名建築物地標。（攝影/Carter）

從前鎮之星俯望，可見綠色車廂的輕軌進站，與站台的彩色相襯。（攝影/Carter）

橋全長共360公尺，橋寬5米，跨越了車流量大的凱旋和中山四路，不僅是行人來往通行的安全保護，更成為捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站的視覺門面，牽著自行車緩步上橋後，順著風騎乘，讓陽光從遮陽頂棚穿透，車輪一圈又一圈的轉動著，在地面映出人車共影的和諧，彷若聽見圓舞曲般的旋律。

頂部錯落的遮陽造型，讓視覺層次更顯活潑豐富。（攝影/Carter）

城市燈光點點，照映前鎮之星。（攝影/Carter）

傍晚餘暉，日落後的「前鎮之星」別有風情，底下不只有車水馬龍的流線光，輕軌穿梭，高雄建築天際線就在眼前，橋面上有牽手散步的人們，白日青春學子銀鈴般笑語及嘻笑打鬧，在夜色下已歸於寂靜，日夜不同景，各自訴說著高雄的美麗。

• 前鎮之星

高雄市前鎮區捷運凱旋站前

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/11 NO.11)

《Takao樂高雄》2020/11 NO.11

(中時新聞網)