馬來西亞創作者手繪打造的2D Café風潮，以黑白線條勾勒漫畫般圖案，這股潮流襲捲而來，高雄旗艦店位於瑞豐夜市附近，九月開店至今，已成為高雄年輕人打卡熱點。

2D Café的風格以賽車為主題，店內共有三大空間，一層層的感覺像拆禮物。（攝影/Carter）

2D Café高雄旗艦店以「賽車」為主題，搭配逗趣的玩偶圖騰、電動機台，跳脫時下女生喜歡的網美店，營造男性也會喜歡的童心和青春氛圍。循著地址走近門口，觸眼強烈的黑白線條視覺，與隔壁店家相比非常醒目，臨路內縮的空間，擺放一輛黑白色系超跑，乍看以為是道具擺飾，直至車門打開，環顧豪華內裝，才驚覺是貨真價實的保時捷跑車！店內有吧檯區、賽車看台區、賓士區，牆上畫著「頭文字D」的藤原豆腐車，沒想到車門居然能打開，一腳跨入，視覺豁然開朗，原來這個小包廂是漫威主題區。

加盟主DINO表示，店裡包括地板圖案，都是馬來西亞創作者現場手繪，主題發想則是自己提供，所見的賽車、電動、電影、寵物等元素不只是個人生活的縮影，也是為了一圓過世弟弟的夢。

賓士區、吧台區以手繪融入巧思，不只車子受到男性歡迎，姊妹們或親子都能同樂。（攝影/Carter）

拍照喝咖啡品甜點 更要珍惜身邊人

DINO說小時候跟弟弟感情不錯，但邁入青春期後常常意見不合。在弟弟去世前三個月，他還跟弟弟大吵一架，三個月都沒說過一句話，某一日的早晨，他在睡夢中接獲弟弟驟然離世的消息，當下只覺得天地變色，震驚、悲傷、懊惱的情緒頓時湧上，難以接受。

事件過後，他忍不住頻頻回想與弟弟相處過程，到底弟弟喜歡什麼，最後一次跟弟弟說過什麼話，一起做過哪些事，甚至每次生活有點改變，遇到人生大事，他就忍不住會到弟弟墳前跟他報告，感覺弟弟還在身邊，沒有離開。DINO將情緒藏在心底已十年，過程中受到朋友的幫助關懷，才開始慢慢轉念，用坦然心態來面對生活。

店裡不僅能拍照，也享受味蕾饗宴。（攝影/Carter）

今年DINO加盟2D Café，以賽車為主題，就是想起弟弟喜愛收集車子模型，加上弟弟當時就讀餐飲科系，想開一間自己的店。在諸多巧合契機下，DINO提案時感動創辦人，讓DINO有信心，希望透過這間店，幫弟弟圓夢。在籌備過程中，DINO的寵物狗過世，他也請創作者把狗狗的模樣畫在牆上，象徵陪伴更是紀念。

聽完這樣的故事，更覺得在2D Café裡的每個圖案，都有許多意義。 DINO說，自己是台北人，但在高雄已經住了五年，他希望能把有趣創意的新鮮事物帶到高雄來，因為觀察到高雄夜生活比較單一，特地延長營業時間，讓年輕人能到店內放鬆、拍照，未來除了咖啡點心外，更會舉辦主題之夜、電競活動，邀請大家一起來看賽車，打造更有活力的高雄。

• 2D Cafe高雄旗艦店

(07)552-0198

高雄市鼓山區昌盛路55號

平日12:00～22:00，六、日10:30～22:00

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/11 NO.11)

《Takao樂高雄》2020/11 NO.11

(中時新聞網)