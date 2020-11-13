2011年的世大運賽事，讓當年僅18歲的高雄小姑娘吳佳穎，因為參賽證件照在網路一夕爆紅，引來媒體爭相報導，照片中的她，清新甜美，圓滾滾的大眼及烏黑長髮，被網友暱稱「證件妹」，這是大眾對吳佳穎留下的第一印象。

當年以專業射擊運動員身分，參加世大運的吳佳穎，近十年憑著優異的射擊成績，成為奧運中華代表隊一員，即將第二度代表台灣，出征東京奧運，可謂荷槍實彈、為國爭光。

今日的吳佳穎清新甜美依舊，不過在射擊場上的颯爽身影，多了幾分英氣，尤其開槍前的專注眼神，讓人看過一眼，就留下深刻印象。

兩度代表國家隊出賽 照片背後不為人知的辛苦

自稱理性與感性各半的吳佳穎，乍看似乎和其他二十多歲的女生一樣，偶爾在社群網站分享生活畫面，回高雄時最喜愛的冰店，和同學相約秘境景點；更多的照片，卻是跟著賽事足跡，一路在世界各地拼搏的紀錄。

2018年雅加達亞運出賽前照片。（圖/承筠行銷提供）

人們看得見，她在世界新七大奇景之一的里約熱內盧耶穌山前，留下甜美身影，和全團在機場合照，搭配一句「飛到歪腰」的詼諧貼文；看不見的，是她和隊友為了參加巴西賽事，長途飛行20多個小時後，還要配合當地海關查驗比賽用槍枝，在機場驗槍室裡，又足足等了6個小時，筋疲力盡到需要蹲在牆角，才能支撐自己，從台灣出發到當地飯店，總共花了48小時，疲憊的程度不只是歪腰而已。

人們也能看見，她驕傲地站在國立台灣師範大學門口，興高采烈宣布終於取得碩士學位，卻不知道自從她18歲踏上射擊之路後，因為準備比賽的關係，錯過高中與大學的畢業典禮，這次終於能夠親自參加自己的畢業典禮。

訓練即生活 毫無怨言

不管訓練或比賽，行李箱裡的東西，能提供所有需要。（圖/承筠行銷提供）

吳佳穎笑說每到冬天，就想回高雄避冬。面對高達十度的南北溫差，低溫時，在戶外場地練習，可以想像過程多辛苦，她卻不以為意，眼裡專注地把握每次的練習機會。輕描淡寫地以一句，「一個分心就能差之毫釐、失之千里，所以冬天要花更多心力，為手指頭保暖，避免低溫凍僵，會影響射擊成果。」

回顧一路走來，自認沒有經歷太大波折，吳佳穎說，「最初覺得這是一個新鮮的運動，想要試試看，結果進步滿快的，就自然往下走。」

這個不認為自己吃過太多苦頭的高雄姑娘，原本是個練習多年，十分外放的跆拳道選手，因緣際會下轉彎，走上強調內斂專注的射擊之路，為了配合外借的射擊隊場地時間，特地從高中轉校去讀高職夜間部，只為能充份利用時間，白天練習射擊、晚上讀書，因此，生活有著天翻地覆的改變，在她眼裡，只是為了更好學習的合理付出。

賽事將她帶到遠方 家人所在才是心之所嚮

儘管因為密集的訓練，離鄉北上多年，但吳佳穎維持著每個月返家一次的頻率，因此對於高雄建設發展特別有感。

和家人關係十分緊密的她，休假時全家會一起漫步愛河畔，當說起那些燈光美、氣氛佳的河畔餐館風景多麼浪漫，吳佳穎的口氣裡，有著掩不住的驕傲與笑意。

此外，在西子灣方向往中山大學走，有一處原本只有在地人才知道的海蝕洞，穿過地形奇特的陡坡與巨石，驟然闖進別有洞天的人間仙境，放眼望去盡是鬼斧神工的天然海景，這也是她和同學的秘密基地。

每逢回家的日子，父母會早早去市場，採買豐盛的海鮮，讓她大快朵頤。各式魚蝦螃蟹料理，甚至連龍虎石斑湯都上桌；也曾在秋蟹肥美的季節，一天吃掉兩隻螃蟹，斬釘截鐵強調「高雄海鮮最好吃」的吳佳穎，似乎完全卸下射擊場上專注的氣場，那一刻，她只是個在全世界闖盪完，迫不及待回家的高雄女兒。

有一點甜美，有一點高雄小姑娘特有的軟萌，吳佳穎如數家珍談著家鄉的美好。

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/11 NO.11)

《Takao樂高雄》2020/11 NO.11

(中時新聞網)