1套發行不到5年、已完結的少年漫畫，卻橫掃日、台兩地，無休止地打鬼的故事，為何會讓台日成千上萬的少男少女陷入瘋狂？

「加油！心是人的原動力，心的強大是沒有邊際的。」

全家慘死在鬼的魔爪下，主角炭治郎帶著唯一生還卻變成鬼的妹妹彌豆子，一面找尋讓妹妹變回人類的方法，一面轟轟烈烈地與鬼戰鬥，這個描寫人類脆弱下凸顯精神力之強大、具有民間故事色彩的少年漫畫《鬼滅之刃》，所創下的紀錄，幾乎可以用「超現實」來形容。

漫畫《鬼滅之刃》（下稱《鬼滅》）發行不到5年，累積銷售量就已突破1億冊，刷新日本漫畫史上最快突破1億冊的紀錄，超越《海賊王》、《七龍珠》。更驚人的是，目前《鬼滅》漫畫出到第22集，橫掃日本10月漫畫銷售排行，曾創下包辦第1到第22名的紀錄。

而10月底在日本上映的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，上映10天票房就破百億日圓，打破2001年由宮崎駿作品《神隱少女》所創下的紀錄。目前累積觀看人次已超越1500萬人，票房收入更突破200億日圓，進入日本前5大票房紀錄。

10月30日，《鬼滅》電影版在台灣上映，3天創下破億元新台幣票房，至11月8日累積票房來到2.7億元新台幣，已超越《你的名字》，成為台灣最賣座日片。不僅如此，漫畫在台發行1年內，就把稱霸11年的《海賊王》從冠軍寶座擠了下來，銷售量更占2019年上半年度漫畫總銷售量的6成。就連動畫版在台灣的電視台播出，平均收視率都達到1％以上。

動畫免費看策略 反回頭刺激漫畫大賣

然而，《鬼滅》並不是一推出就獲得熱烈回響。

2016年開始在《週刊少年Jump》上連載，3年累積銷售約350萬冊，雖然也算受歡迎，但並沒有太大的影響力，直到2019年4月動畫版推出，《鬼滅》在網路上的搜尋次數開始爆炸式激增，1年內激增100倍，更因此回頭帶動漫畫銷量，增加近29倍，暴紅之迅猛，讓業界瞠目結舌。

日本東京工藝大學漫畫學科教授伊藤剛認為，作品在動漫化後，更加帶動原作漫畫大賣，除了作品本身的魅力之外，網路播放平台的普及是一大關鍵。過去，動畫播映主要是以電視為主，若是沒有從第1集開始看，很難中途加入；然而，《鬼滅》的動畫是由電視與亞馬遜Prime、Netflix等串流平台同時推出，經過口耳相傳，一口氣打開知名度。

話題的出現引來主流媒體的注意，跟著加入關注的行列，也隨之繼續推波助瀾《鬼滅》的熱度。

《鬼滅》漫畫打下基本盤，但直到動畫上映，才有如在熱鍋上提油加熱，高速爆炒開來，這樣以免費的動畫引導漫畫銷售的模式，被認為可能在未來成為主流。

謎樣作者細膩刻畫角色 以親情主題通殺各年齡層

基本上，少年漫畫的主要觀看族群，顧名思義就是青少年。然而，《鬼滅》會大紅，和內容的普及性也有關。根據調查，《鬼滅》的主要觀看族群年齡層非常廣，除了青少年之外，可愛的角色設計、拯救妹妹的親情主軸，也順利打進兒童及女性市場。

「這是個中小學生也看得懂、又具有藝術性質的好作品。」陪伴《鬼滅》走過草創時期的初代編輯片山達彥曾在受訪時表示，作者吾峠呼世晴的台詞設計易懂，渲染力極強，在角色的刻畫上非常深刻，這也是《鬼滅》最大的魅力所在。

事實上，《鬼滅》時常出現戰鬥的場景，畫風更是寫實到近乎血腥，有許多人質疑，是否會對兒童造成不良影響。

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《今周刊》第1247期

(中時新聞網)