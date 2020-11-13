蘋果（Apple）今日在台開賣iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini，讓果粉擁有最完整的選擇！無論你入手哪一款iPhone 12，千萬別忘記蘋果為你送上的獨家優惠，要趕緊把Apple TV+以及Apple Arcade換起來！

蘋果在2019年春季召開一場以服務（service）為主的發表會，正式宣佈推出Apple News+、Apple Arcade、Apple TV+，以及蘋果信用卡Apple Card，宣告是整合服務、軟體與硬體於一體的公司。也正因為如此，蘋果自2019年下半年推出的iPhone 11系列中，就免費贈送了一年Apple TV+體驗期。在今年，蘋果針對iPhone 12系列的優惠幅度更大，不僅新購手機皆可享一年Apple TV+體驗期，還包含3個月Apple Arcade遊戲訂閱服務。

Apple TV+是蘋果旗下的串流影音服務，目前平台上包含超過20部影集、近10部專為兒童觀眾推出的影視作品，以及12部電影及紀錄長片。而Apple Arcade則是至少包含130款遊戲，可供使用者盡情體驗，遊戲過程無廣告、無內購（in-App Purchase），還可在多個蘋果平台中接續玩，還可自行決定是否分享個人資料。

近期Apple Arcade 新增兩款刺激的遊戲，分別是Devolver Digital 出品的《Reigns: Beyond》及 Alike Studio 出品的《All of You》。 《Reigns: Beyond》是延續暢銷數百萬《Reigns》系列的全新刺激星際遊戲，在 Apple Arcade 獨家獨家推出。 玩家以星際獨立搖滾樂團之姿，展開成為「明星」的旅程，在各星球間旅行，演出一場又一場的演唱會，追尋功成名就之途。在全銀河系的本地 (及非本地) 酒吧表演，沿途招募外星人樂團成員，在浩瀚宇宙盡情搖滾。在此成為明星的旅程中，玩家管理船資源並指揮全體船員，因為錯誤的決策會使你迷失在太空中。

Devolver Digital 出品的《Reigns: Beyond》是Apple Arcade最新上架遊戲。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

Alike Studio 的《All of You》則是一款全新的闔家同樂的益智冒險遊戲，即將在 Apple Arcade 上推出。玩家要在這款可愛且容易上手的純視覺益智遊戲中，幫助雞媽媽找回所有迷路的小雞。頭過這個遊戲獨特的「暫停時間」機制，玩家可以分析關卡中的個別部分，找到連結母雞和小雞的路徑。探索充滿各種有趣角色、刺激驚喜和險峻危險的陌生角落，一切努力就是要找出每一隻迷路的小雞。

Alike Studio 出品的《All of You》是Apple Arcade最新上架遊戲。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

如果還沒試過Apple Arcade 現在正是時候，每個人都可免額外付費試用一個月，另外凡是購買全新 iPhone、iPad、Apple TV 或 Mac 且符合資格的客戶，都可免額外付費試用三個月；Apple Arcade 現在也涵蓋在 Apple One 訂閱服務中，Apple One 提供最簡單的方式，可讓使用者以更超值的方式取得包括 Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+ 和 iCloud 儲存空間的服務。

(科技)