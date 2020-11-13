ATP世界巡迴總決賽誰奪冠？運彩開盤等你猜

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

一年一度的男子網球ATP世界巡迴賽總決賽（ Association of Tennis Professionals Finals，簡稱ATP Finals）今年11/15～11/22於英國倫敦舉行，比賽場地屬於室內硬地，每年的這項賽事僅有8名網壇菁英中的菁英才可以取得參賽資格，比賽過程競爭激烈，精彩可期，台灣運彩也提供開盤服務，希望大家會喜歡。

ATP世界巡迴賽總決賽。(台灣運彩提供)

ATP Finals是僅次於澳網、法網、溫布頓及美網等四大公開賽的國際網壇重要賽事，每年年底舉行，由當年度男子網球ATP排名前7名的選手優先取得參賽資格；第8名參賽資格則由當年四大公開賽冠軍且ATP排名在8～20名者取得，如果超過1位則以ATP排名較高者取得，如果都沒有球員符合條件，則由ATP排名第8名的選手取得。取得參賽資格的8位選手若因故無法參賽，其參賽資格則由ATP排名順位依序遞補。

ATP世界巡迴賽總決賽賽制與分組情形。(台灣運彩提供)

ATP Finals的賽制與四大網球公開賽有所不同，首先就是它會先有「小組單循環賽」，不像四大網球公開賽從頭到尾都是單淘汰賽，它會將所有8名選手分成2組，每組4人，ATP排名第1及第2的選手會分別在A組及B組，排名第3、4及第5、6及第7、8的選手則分別倆倆抽籤決定是到A組或B組，同組的4位選手先進行一輪單循環賽(每組6場，共12場)，戰績前2名晉級4強淘汰賽(2場)，4強淘汰賽勝出者進入決賽(1場)爭奪冠軍獎盃；其次就是每場比賽它都是採取3局2勝制，不像四大網球公開賽都是5局3勝制，所以它每場比賽的時間會比四大網球公開賽短。

ATP世界巡迴賽總決賽近10年冠軍統計。(台灣運彩提供)

截至11/4確定已取得參賽資格的選手有N.喬科維奇(1) 、納達爾(2)、蒂姆(3)、費德勒(4)、提希特斯帕斯(5)、麥維德夫(6)及A.茲維列夫(7)，但排名第4的費德勒因膝蓋開刀無法參賽，依賽制將由他人遞補。統計近10年ATP Finals奪冠情形，以N.喬科維奇奪冠4次最多，其次是費德勒的2次，其餘4次、也是最近的4年，則是分別由A·穆雷、季米特洛夫、A.茲維列夫以及提希特斯帕斯奪得，今年誰會奪冠想必備受大家關注，所有15場比賽以及誰會奪冠台灣運彩都會提供投注，希望大家都能「買運彩 看比賽 更精彩」。

(中時新聞網)