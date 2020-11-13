蘋果發表M1處理器，將應用在Mac個人電腦。（摘自Apple網站）

蘋果11日推出首款應用在Mac個人電腦處理器「M1」，蘋果M1採用台積電5奈米，晶片內有高達160億個電晶體創下紀錄。但韓媒引述分析人士看法，由於台積電產能吃緊，三星可能在暌違5年後，首度為蘋果代工個人電腦處理器。

蘋果M1處理器採用台積電5奈米量產，搭載8個中央處理器（CPU）運算核心及8個繪圖處理器（GPU）運算核心，採用16核心類神經網絡引擎（NPU）加速人工智慧（AI）及機器學習運算，晶片內含高達160億個電晶體亦創下業界新紀錄。

蘋果表示，相較於市售個人電腦，M1可提供最快達3.5倍CPU效能、最快達6倍的GPU效能、及最快達15倍的機器學習速度，還有比以往Mac更長達2倍的電池續航力。

在蘋果推出M1個人電腦處理器的同時，也發表內建M1的MacBook Air、MacBook Pro及Mac Mini。

Business Korea 昨（12日）報導，蘋果雖然將M1處理器交給台積電代工，但分析人士認為，台積電目前產能非常緊繃，可能無法滿足蘋果需求；另有研究人員指出，M1處理器約吃下台積電5奈米製程產能的25%，但台積電5奈米產能早被蘋果iPhone 12包下，在這種情形下，若台積電無足夠產能空間，蘋果可能轉單給三星。目前全球5奈米製程代工業者只有台積電和三星兩家。

事實上，從2015年開始，蘋果A系列處理器全由台積電包辦，三星完全拿不到任何訂單；由於蘋果與三星為智慧手機市場競爭關係，蘋果對於行動處理器下單給三星感到憂心。

(中時新聞網)