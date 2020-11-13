歐洲國家足球聯賽進入到小組賽的最後階段，到底有哪些球隊能拿到小組冠軍、挺進明年夏天的4強決賽？讓甜心主播 #呂佳宜 跟蘿蔔 #李弘斌 告訴您~~

葡萄牙隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）上周末在義甲聯賽扭傷腳踝退場，不過12日凌晨的國際友誼賽，他替補上陣並頂進1球，不僅帶領葡軍以7比0痛宰安道爾，國際賽生涯累積102球，距離男子球員世界紀錄只剩7球之遙，也為15日凌晨歐洲國家聯賽的葡法大戰完成暖機。

C羅9月在歐國聯對瑞典之戰梅開二度，國家隊進球數達到101球，豈料於上月再戰瑞典之前，他卻被驗出感染新冠病毒，被迫隔離。而且經過18次檢驗都是陽性反應後，C羅才恢復陰性反應，被隔離19天才回到賽場。

C羅復出後兩戰攻入3球，但上周末對拉齊歐之戰他進球後卻扭傷腳踝退場，令人擔心是否影響本月最後兩場歐國聯賽事。結果C羅驅除病毒有點慢，一般的小傷卻難不倒他，對安道爾踢了下半場，雖然浪費幾次破門機會，還是逮住一個近距離投槌破門，也是葡軍此役攻入的第6球。

男足國家隊進球紀錄是伊朗傳奇前鋒阿里代伊（Ali Daei）的109球，如今C羅進一步逼近。更重要的是，歐國聯進入小組賽最後階段，尋求衛冕的葡萄牙與應屆世足冠軍法國以10分在A級第3小組並居領先，兩軍將在15日凌晨交鋒，C羅能夠傷癒出賽，絕對是葡軍的利多消息。

相較之下，法國12日與芬蘭的友誼賽一直浪費破門機會，竟以0比2吞敗，因大腿拉傷缺陣的前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）還被拍到在看台上講電話，毫不關心場上戰況。倘若姆巴佩趕不上對葡萄牙的大戰，對法國火力肯定會有影響。

葡法上月對決以0比0握手言和，依照歐國聯賽制，積分相同先比較對戰成績，因此葡、法勝方肯定獲得小組冠軍，除非踢平才要看各自的最後1場小組賽戰果。

台灣運彩已針對葡法大戰開盤，不讓分玩法下，主隊葡勝的賠率是2.15，略低於客隊法勝的2.65，外界稍微看好葡軍勝出，和局的賠率則是2.75。

由於兩隊防守均屬上乘，小分的機會較高，運彩大小玩法中，總分低於2.5的賠率為1.50，雖然不高，倒也是一個穩健的選擇，可與其他場次串關搭配。

(中時 )