行政院發言人丁怡銘指控，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，店家則是提出檢驗證明「未檢出萊克多巴胺」打臉，他也於晚間道歉並自掏腰包買100碗牛肉麵，但網友仍不買單，持續湧入臉書留言批評。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪12日晚間則是在臉書說，「當傷害造成之後，再來不痛不癢的道歉，其實於事無補」。

面對輿論聲浪，丁怡銘12日晚間在臉書寫下，「今天我在院會後表示，雖然美牛的飼養過程中飼料裡添加了萊克多巴胺，但牛隻在食用代謝後，不僅肉品中已無法檢出，只要合乎聯合國標準，民眾食用絕對安全無虞。國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，業者出示的零檢出也證明，肉品的安全得到層層把關。」

丁怡銘也說，已到牛肉麵的老店為記者會造成的困擾，向老闆致歉，也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。他也強調，這筆3萬9000元的費用「沒有要用公務預算」。

對此，包正豪在臉書狠酸，「昨天文化部，今天行政院，那明天是那個部會呢？」並用Hashtag寫下「無三不成禮」。他指出，「這種不管青紅皂白，反射動作式的抹黑行為，已經成為這個政府的SOP了！」

包正豪直言，「當傷害造成之後，再來不痛不癢的道歉，其實於事無補，不過這些政府高官根本不在乎吧！這根本是人品問題」。

(中時新聞網)