零確診成致命傷？輝瑞BNT疫苗 美德優先台灣恐最後拿到？

新冠肺炎疫苗是民眾相當關心的議題，中央疫情指揮中心發言人莊人祥稱，台灣有望於明年第一季結束前取得輝瑞和德國BNT合作開發的新冠疫苗，但防疫指揮官陳時中卻改口，重申目前疫苗採購時程都沒有明確答案。對此，國民黨立委許淑華在政論節目中則批，「我們都說防疫超前，但政府吹牛也超前」。

至於專家分析明年第一季將只拿到2、300劑疫苗，陳時中也表示，「不會有這樣的狀況」，但仍未透露採購數量。

立委許淑華11日在政論節目《頭條開講》中痛批，「政府最近很喜歡先吹牛做大內宣，像是口罩先前也不斷告訴大家都夠，結果不足時丟口號『我ok你先領』，掩飾自己一開始錯估情勢，這次疫苗事件發生出來之後，有民眾就說『你先拿到再說，不要每次都先講大話』，果真陳時中馬上打臉，說不出來確切期程。」

針對有學者說明年有可能分到200、300劑，許淑華認為，「假設可以上市，現在歐美疫情嚴重，我們能優先拿到這麼多嗎？現在看起來並不是聯合國可以優先給我們，當然會優先給歐美等國家，政府不要把話說這麼前面，台灣防疫並沒出現太大漏洞，只要穩健評估就好，不然話說得這麼超前，到時候開天窗，又要說新口號。」

(中時新聞網)