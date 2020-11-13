隨著新冠肺炎持續在印尼肆虐，該國光11日單日便出現3700起確診案例，為東南亞染疫人數最多的國家。僅管雅加達一再呼籲民眾出入公眾場所時，做個「戴罩的人」；惟言者諄諄，聽者藐藐，逼得印尼政府不得不祭出各種奇招處罰犯令者。

據《每日郵報》12日報導，為處罰大批民眾出入公眾場所卻不戴上口罩，印尼政府在全國各地部署總數高達34萬人的緝察大隊，並以一系列讓人瞠目結舌的裁罰項目迫民就範。

不戴口罩者被罰以伏地挺身。

有些人被罰做社區清掃等勞動服務，或通下水道、在烈日底下躺在地上30分鐘。也有人被強迫躺在棺材中數個小時，感受一下「死亡的氣味」；更有些人因為不願意繳罰款，選擇在開罰單的員警面前伏地挺身，以體力勞動折抵罰鍰。

報導指出，最極端的懲罰手段，莫過於要求沒戴罩的人為染疫去世的人挖墳墓，以彰顯安全的重要性；不過，強制挖墳的命令，已引發國際組織的譴責。

截至12日為止，印尼共448,118起確診案例，14,836人因疫情而亡。雖然考量到人口規模，印尼的疫情擴散程度不若馬來西亞、緬甸與菲律賓；但考量到受測的人數過少，此一數字無疑遭到低估。

(中時新聞網)