基隆市快捷公車路線大升級！基隆市長林右昌上任後，力拼一區一快捷公車，目前除了行駛滿週年的中正區1579線快捷公車，將縮駛中正路支線，並新增進北市府轉運站外，連第四條的中山區快捷公車也即將上路，市議員張秉鈞12日指出，經協調國光客運1813D轉型接駛中山區快捷公車，讓民眾可以一班車可以經過市府轉運站，也能直達台北車站，省下轉乘時間，方便性大提升。

張秉鈞指出，自己接獲民眾反映，希望能增加前往台北火車站及北市西區的便捷選項，這也是他上任後，不斷在努力推動的重要政件，因此，在不斷與國光客運董事長陳麒盛協調後，終於得到同意將原本1813D轉型接駛中山區快捷公車，讓民眾跟1579、2088一樣便利快速，一班車就能搭到台北市中心，除此，針對路線規畫，他加碼促成該車能行徑市府轉運站、忠孝敦化、聯合報（可坐捷運到其他捷運站）終點站更訂為「台北火車站」，民眾出門省下轉乘時間，方便性大提升。

張秉鈞強調，原先1813D一天僅有三個班次，且搭乘人數不足，但轉型後的中山區快捷公車，經自己要求一天最少有24班，讓民眾除了上下班更加便利外，在下午甚至能享受搭車去信義商圈、西門町逛街看電影的悠閒生活，完全顛覆過去城市之間的距離感，且相較其他快捷公車例如1579、2088，未來中山區快捷公車直達北車的特性，更補足其他路線還需轉乘的缺陷，多了很多彈性，民眾未來搭車也更加方便、輕鬆。

目前基隆市除了舊有的1088、2088兩條快捷公車路線，在去年10月15日推出第三條中正快捷公車，資料顯示1579路線每月的乘客高達6萬人次，對此，市議員呂美玲12日指出，基隆的跨縣市快捷公車做得很好，但她認為1579路線快捷公車及2088線快捷公車，路線有小部分部分重疊，希望將習慣到圓山換車的市民權益同時保障，切勿因此干擾到其他路線。

市議員張顥瀚也表示，1579路線變更提供大家更便捷的交通路網，有效地跟大台北地區連結，業者也能藉路線轉換接收到更多客源，提供大台北地區居民到基隆乘車多元選項，也紓緩每逢假日湧入基隆車潮。

市府交通處長李綱說明，2088全線共33輛車營運行駛，平均每月運量達21萬人次，平日297班次、假日258班次，尖峰時段每過一分鐘就會來一班車，而1579路線是中正區海線，與2088線走新豐街、深溪路等經田寮河到台北有所區隔，李綱說，經過統計1579線旅客多半在南京三民站就下車，故該站過後到市中心、終點圓山是空車較多，才得以提出縮駛。

不過相較之下，第四條快捷公車路線則既行經北市府轉運站，也更延伸直達台北車站，去程除帶領民眾快速抵達北市的重要生活圈，回程也將帶領更多外地遊客進入基隆，他指出，基隆市中山區具有豐富的特色美食、美景及文化，相當值得外地遊客前往品嚐及觀賞，目前經提交北市交通局公車路線審議委員會核備通過後，更進一步行文給交通部公路總局進行核定，最快12月底實施，並實際帶動地方的繁榮。

(中時 )