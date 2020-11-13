美式賣場好市多在北屯開設北台中分店，昨(12日)試營運，將在20日正式開幕，是繼中壢店之後，唯二有自助加油站的分店。不僅如此，首賣品就出現了售價高達158萬的7人座快艇，讓人直呼中部太狂了。

位在北屯的的好市多北台中分店，是台中第二家好市多，將在20日正式開幕。根據《TVBS》報導，北台中分店12日試營運，20日正式開幕，依慣例推出多項首賣優惠商品。其中一項首賣品，是一艘由法國設計、波蘭製造的7人座遊艇，售價高達158萬元，且已經有民眾預訂。

好市多在北屯開設台中第二間賣場，推出售價158萬元的7人座快艇，且業者透露已有人下單，讓網直呼中部人太狂 (圖／翻攝自TVBS新聞)

除此之外，還有Suzuki百年紀念版重機，售價80萬，比外面便宜不少。業者表示在加油站加持下，相當看好中部人的消費潛力，預計可創造60億年營業額。

不少網友紛紛留言：「中部人太狂了」、「還真的有人預訂了」、「遊艇買了可以退貨嗎XD」、「台灣買遊艇要去哪開啊...」、「不愧是台中，就是不一樣」。

(中時新聞網)