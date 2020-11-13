針對2024總統大選，國民黨新北市長侯友宜始終表示目前要專心市政，未將話說死；也有人認為，前新北市長朱立倫出來的機率高一點。資深媒體人韋安卻認為，如果侯友宜不出戰2024，前高雄市長韓國瑜再戰的可能性將大增。

韓國瑜昨在臉書貼文批評說，12日是國父孫中山先生的誕辰紀念日；指國父創立三民主義與五權憲法，他說民權主義，第一決定者為民主。但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目：此謂民主？民眾權利何在？

韋安則在臉書貼文表示，2024總統大選，如果侯友宜不代表國民黨出戰，韓國瑜再戰的可能性將大增。因為以韓國瑜的群眾魅力，支持度屆時應該還是高出朱立倫；再加上韓國瑜當高雄市長時「落跑」選總統的負面道義因素，到2024將完全消失。

網友回應說：「侯友宜就算投入初選，應該也選不贏韓國瑜。」、「我們都支持韓國瑜東山再起。」不過也有人認為，「太早拱韓總好嗎？」、「時間還沒到，還早。要拱韓，起碼也是觀察明年他會不會出來選黨主席吧。」

2024如果侯友宜不代表國民黨出線的話，韓國瑜再戰的可能性將大增。 一，以韓的群眾魅力，支持度屆時應該還是高出朱立倫。 二，川普即使最終敗了，但其以經濟訴求取得的巨大成功（美總統大選第二高票），與韓以「發大財」為主軸的中心思想有驚人的相似性，而支持者也雷同，對後者有激勵作用。 三，韓當市長「落跑」選總統的負面道義因素，到2024將完全消失。 由韋安發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)