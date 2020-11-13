傳承的老店記憶！基隆港西街「劉家臭豆腐」充滿愛的好滋味，飄香50年！（基隆市家扶提供／吳康瑋基隆傳真）

傳承的老店記憶！基隆港西街「劉家臭豆腐」充滿愛的好滋味，飄香50年！（基隆市家扶提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆「劉家50年老店臭豆腐」愛心義賣活動已邁入第十三年！位於基隆火車站旁港西街上的「劉家50年臭豆腐」，每年在劉清山老闆生日當天早上11點到晚上8點，會全家動員一起舉辦「一日愛心義賣」，將當日所得捐贈給基隆家扶中心，為在地弱勢家庭盡一份心力，劉老闆的善舉善行，至民國97年到至今，已長達十三年，今年共募集21000元，基隆家扶將全數購買本年度歲末防疫清潔包予家扶弱勢家庭。

劉清山指出，回憶中自己年幼時，便與父親在陽明海運騎樓下擺攤，賣臭豆腐、魷魚羹，長大後靠著小吃攤成家立業，即使店面搬至港西街，美味的食物，誘人的氣味，不管是觀光客或常客，總是對劉老闆的臭豆腐的色香味饗宴，感到流連忘返，五十多年來，劉家臭豆腐成為許多基隆通勤族的共同回憶。

劉清山回想起十三年前的生日，以往皆會店面公休一日，全家出遊慶生，但在當時的經濟不景氣，許多勞工無法順利就業，如同前陣子疫情燃起，許多家庭失去的經濟來源，急需外界的資源，因此劉老闆決定做好事來回饋社會，透過自身的方式與手藝持續這份愛的傳遞。

基隆家扶指出，每年家扶中心在義賣當天，都會特別準備生日蛋糕及特製海報為老闆慶生，今年更邀請家扶舞蹈才藝隊的孩子們，一起獻唱「生日快樂」歌，孩子們的熱情演出，一同感謝老闆這十三年來的支持與熱忱，同時邀請民眾共襄盛舉，一起響應劉家臭豆腐義賣助家扶活動。

基隆家扶主任陳美君表示，感謝劉老先生堅持13年不間斷的義賣活動，令人敬佩，這次義賣款項將全力注入14日基隆家扶的「歲末送暖暨愛心園遊會」活動，募集「防疫清潔包」讓1360戶的弱勢家庭平安度過，感謝有愛心的善心人士伸出援手提供及時雨，享用一盤愛心臭豆腐，疫起做愛心，讓基隆家扶中心所幫助的弱勢家庭，可以感受到社會各界滿滿的愛心及溫暖，此外，基隆家扶中心於14日上午10點於基隆聖心國小辦理一場歲末祝福園遊會，歡迎民眾一起參加。

(中時 )