The Hornets have emerged as a potential suitor for Rockets All-Star Russell Westbrook, sources tell our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/8hineXP3AN — Stadium (@Stadium) November 12, 2020

才剛爆出火箭後衛「忍者龜」韋斯布魯克打算跟火箭高層提出交易申請的《The Athletic》權威記者查拉尼亞，13日繼續補充爆料，放話黃蜂已經成為韋斯布魯克的潛在追求者，畢竟身為「喬丹牌」代言人的韋少，或許想跟黃蜂老闆喬丹會合。

根據之前相關報導，韋斯布魯克已經跟火箭高層提出交易申請，且列出自己想去的球隊，包含公鹿、湖人、快艇、老鷹等隊，儘管當中沒有黃蜂在內，可是靠著韋少跟喬丹之間的深厚淵源，或許能讓黃蜂與火箭雙方達成韋少的加盟協議。

去年夏天才從雷霆跳槽火箭的韋斯布魯克，卻在火箭跟好友「大鬍子」哈登的合作關係並不順利，火箭也在季後賽次輪就遭湖人淘汰出局，隨著總教練丹托尼與總管莫瑞的辭職下台，造成韋少認為火箭已經沒有打算好好角逐下季總冠軍。

如今韋斯布魯克的未來動向自然備受矚目，儘管查拉尼亞率先爆出黃蜂有意追求他，《Yahoo Sports》記者凱斯史密斯卻接著報導，黃蜂內部目前針對招募韋少產生分歧，一邊認定韋少可以領軍黃蜂重返季後賽，另一邊卻認為明年夏天清出薪資空間才是最佳運作方向。

(中時 )