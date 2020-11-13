基隆市德和國小資優班高年級學生以「海洋生物發生什麼塑」作品，參與國立臺灣師範大學減塑促進中心所辦「2020我行，我4不塑」金塑獎短片組獲特優肯定，五位小學生自編自演，運用幽默的轉化手法，呈現出純真的海洋生物們在塑膠垃圾的包圍下，發生了哪些讓人捏把冷汗的危險「塑」(事)件，希望透過三分鐘左右的短片，邀請更多大小朋友一起關心海洋生物發生什麼「塑」，同時展現基隆師生對於全球議題的關懷與重視。

教育處指出，配合基隆市府長年推動特殊教育與海洋教育等議題，德和國小資優班今年六月以「惜惜．海龜」及「超級海洋之25笑」參加基隆市109年度「Eternal Love」特殊教育學生美術比賽國小影片組獲第一名與第二名佳績，十月份又帶領資優班高年級學生參加臺灣師範大學減塑促進中心所辦之「2020我行，我4不塑」金塑獎短片組比賽。

影片中透過孩子的眼睛，能看到被海底「塑食店」收買而業配「塑食海帶沙拉」的王黴(網美)，她試吃後不僅昧著良心說好吃，更希望混淆海洋生物對塑膠垃圾的接受度；經營海底回收場的小開，也因太太拒絕垃圾分類而起爭執，更在寶寶的奶瓶中發現大量塑膠微粒，只有隨身攜帶環保餐具及環保口紅(紅龍果)的阿珠姐身體力行，成為海底世界的環保高手。

德和國小資優班老師陳映竹與陳雅韻表示，在影片的最後，我們可以看到五位孩子試圖以白浪滔滔的曲配上自己填的詞來傳達環保觀念。對於被迫接受垃圾的海洋生物來說，還他們清淨的生存空間，我們責無旁貸。

教育處表示，配合教育部12年國教課程綱要，培育學生自主學習、溝通互動及社會參與的核心素養，協助學生適性揚才是資賦優異的目標。資賦優異學生透過加深加廣的學習、多元跨領域的學習，啟發獨立思考和提出解決方法，以強化資優生面對未來挑戰的能力。

(中時 )