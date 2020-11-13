WHO臉書封鎖Taiwan Can Help，基隆市長林右昌震怒發文開砲。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

世界衛生大會（WHA）復會，有民眾發現，在世界衛生組織（WHO）的臉書直播貼文下，竟然無法留言「Taiwan can help」等詞彙，對此，除了外交部提出強烈不滿，基隆市長林右昌12日也在臉書發文怒批，在這次防疫戰線中，台灣以優異的表現不該被如此對待，並號召大家一起留言展現團結。

林右昌指出，世界衛生組織今次透過臉書直播第73屆世界衛生大會，自己很遺憾台灣仍未收到邀請函，連友邦挺台發言，也通通被干擾、封殺，連世衛臉書都無法留言「Taiwan can help！」他認為，身為台灣人民的一份子，我們必須跳出表達強烈的抗議。

林右昌表示，台灣大方伸出援手幫助、捐贈各國口罩，如今卻換來讓台灣在國際上被消失，面對如此粗暴的打壓，我們不能低頭，號召全民一起去留言，告訴全世界：「T！a！i！w！a！n ！C！a！n！ H！e！l！p！」

(中時 )