美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普贏得勝選。中研院政治所研究員冷則剛指出，未來拜登執政，台灣無法跳開中國大陸的經貿格局，也許該思考中國大陸加一、加二、加三的策略，而非想要用其他地方取代大陸。

根據中評社報導，冷則剛在「美國總統大選選後論壇」中表示，雖然2019年台灣對大陸投資減少一半，但台灣對大陸的依賴度卻增高，這表示台灣沒有因美中貿易出問題，而減少對大陸貿易的依賴。而且台灣總體對外投資大幅減少，尤其台灣對大陸出口比例也是增加而非減少，所以觀察台灣不要掉進數字上的陷阱。

冷則剛指出，如果拜登上台後，多邊貿易架構重新展開，美中關係可能不完全是競爭、也會有合作，台灣在戰略考量下要如何重新面對未來4年？

冷則剛認為，美商並沒有大幅移出中國大陸的跡象。雖然蘋果、台積電、鴻海都在做布局調整，但通常說建廠到真的做下去可能要間隔兩、三年，等於替廠商找到觀望的機會，可見商家可能比政府還聰明，會有一些因應、避險之道。

(中時新聞網)