觀光不打烊！北市政府觀光傳播局繼續與黃明志一同攜手用Namewee style推薦台北旅遊，繼去年與新加坡歌手文慧如一同拍攝影片宣傳台北的城市魅力，黃明志今年再度為台北量身打造一首全新歌曲「你不認識我」，盼國內外旅人都能感受台北魅力。

觀傳局指出，這首為台北創作的「你不認識我」曲風為男女合唱的情歌，黃明志特別邀請10位擁有各項才藝的女孩們一起演唱以及演出，為了這次MV的製作，黃明志替這個全新的女子組合取名為「奇樂女孩」，黃明志與女孩們在台北城市中偶遇，鏡頭穿梭在台北不同的角落，如台北101 skyline、大佳河濱公園、24小時書店、地標建築圓山飯店、陽明山景觀餐廳、米其林餐廳、信義區彩虹地景步道、夜店、夜市及台北雙層觀光巴士等，影片中運用時下FB打卡以及有趣的貼文，有別以往不同的方式呈現於整支影片。

觀傳局表示，同時搭配了英文及馬來文字幕，讓全球的朋友都能感受到台北多元豐富的城市魅力。 今年是黃明志第四次與台北市政府觀光傳播局合作，共同推動北市觀光，今年更首次在臺灣為首都臺北市創作新曲並完成MV，自導自演又兼詞曲創作的鬼才黃明志希望這首「你不認識我」能成為2021年網路K歌金曲，這首有別於他一貫曲風的小清新洗腦歌，到底有多特別、多洗腦呢？

黃明志說，如果聽眾不相信，可以親身試試看，搞不好聽一遍你就成為粉絲，他也期待自己的高人氣網路影響力，在Facebook和Youtube、及IG瀏覽人數都能再創新高，為台北完成最佳的觀光宣傳使命，也讓星馬及全球朋友，在疫情不能來台北旅遊的情緒壓力下，從「你不認識我」的ＭＶ中得到緩解。

(中時 )