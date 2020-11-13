躍獅藥局總經理陳美孜擔任一日店長，為民眾量測血壓。(躍獅藥局提供)

新冠疫情自年初流行全球至今，影響世界經濟與社區防疫甚鉅；近期歐美研究皆指出，慢性病會嚴重增加新冠肺炎致命風險，因此三高族群更是疫情下的高危險群；有鑑於此，敏盛醫療體系旗下躍獅連鎖藥局身為防疫國家隊，攜手東海大學、台中榮總，打造智慧藥局行動車，結合專業醫藥團隊前進鄰里，補足社區照護最後一哩路。

智慧藥局行動車也將快閃進駐信義區ATT 4 FUN百貨前，舉辦全民公測量，為期四天(11月12日至15日)，廣邀民眾一起來量測。

躍獅總經理陳美孜表示，東海大學找上躍獅想擴大社區照護範疇與應用時，第一時間就結合智慧藥局一、二號店的經驗與集團醫療資源，將智慧量測與雲端醫療應用改裝至車內。

躍獅一直朝向i PHARMACY的目標在帶領藥局產業轉型，今年因應台灣5G元年，智慧藥局行動車將結合物聯技術，民眾不用購買各種儀器，只要透過車上或是智慧店內的量測儀器，便能將資料上傳雲端，個人手機APP也能將量測資料彙整成清楚報表，就好像帶著行動健康護照在身邊，未來只要靠一指便能記錄與追蹤自己的身體狀況，提前預防各種潛在疾病。

東海大學副校長詹家昌表示：這次智慧藥局行動車是大學社會責任(USR, university social responsibility)與企業社會責任(CSR)的經典結合；詹家昌提到，原先計畫只侷限在台中西屯區一帶，希望蒐集民眾數值，規劃未來養生醫療村的依據，但因為有了躍獅藥局的集團資源挹注，數據與格局都提升，也將更具代表性，未來能提供給台中榮總或是敏盛醫療體系作為規劃社區及居家照護的資料庫。

陳美孜擔任行動車首日一日店長，率先示範如何量測、閱讀數值所代表的意義，而躍獅專業營養師與護理師也及時提供簡單、客製化的生活作息調整建議，讓民眾能獲得一站式服務。

躍獅智慧藥局行動車即日起至11月15日在ATT 4 FUN 百貨公司前，邀請全民一同免費量測，現場提供免費血糖、血壓、血氧、眼睛黃斑部眼疾生活VR體驗、穿戴式感測肌力訓練，完成任一量測，即可由現場躍獅藥局專業團隊按照量測數值，給予相對應之紅標(三高指數警戒)、黃標(三高指數危險)、綠標(三高指數正常)貼紙，即可當場兌換樂法分級健康飲料一杯，希望透過互動活動邀請民眾來響應，更加重視自己身體的狀況，按照現場專業團隊的建議，提高意識與病識感，超前為健康佈署。

台灣近年來三高成長速度快，且年齡層從40歲下降到30歲，主要因為慢性病早期沒有什麼明顯症狀，所以年輕人多為輕忽，一旦數值升高到一定程度便迅速拖垮身體狀況。

躍獅藥局營養師陳冠龍表示，許多人以為慢性病只要靠藥物就不用控制飲食和運動，這其實是錯誤觀念，建議年輕人每週至少運動150分鐘，達到喘跟流汗為佳，都市內較少戶外運動空間，可以快走為佳。

而在飲食控制上，年輕人愛吃的中式早餐，像是蘿蔔糕、饅頭、燒餅油條，或是校園旁常見的滷味、鹽酥雞裡頭的甜不辣、豬血糕、糯米腸、王子麵等，如果再搭配一杯含糖飲料，不僅營養素沒攝取到，醣類攝取更是爆表，長期下來一定會影響血糖，易造成罹患第二型糖尿病的風險。

(中時 )