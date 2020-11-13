多國觀察員部隊說，埃及西奈半島一架載有以美軍人員為首的直升機，今天在度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）附近墜毀，機上8名維和部隊成員喪生。

多國觀察員部隊（Multinational Force and Observers, MFO）聲明指出，罹難者有6名美國人、1名法國人及1名捷克人，他們都是軍人。聲明另表示，1名美國MFO成員倖存，已被後送接受治療。

一位聽取事件簡報的官員告訴路透社，這是機械故障引起的事故。

MFO是依據1979年埃及與以色列和平協議而設立，目的為監督西奈半島的非軍事化。近年隨著鄰國加強對抗伊斯蘭主義者為首西奈叛亂分子的安全合作，此一組織的規模已縮小。

然而，以色列和埃及過去都反對華府減少美國參與MFO的提議；根據MFO網站，該部隊1154名軍事人員中，約有452名美國人。（譯者：徐崇哲）1091113

(中央社)