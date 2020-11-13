僅管美國總統大選已於日前落幕，但川普拒絕敗選的行為卻讓各種陰謀論與假訊息層出不窮，也讓美國社會更形分裂。為避免錯誤與混亂的選舉結果資訊透過社群媒體散播，臉書與谷歌紛紛宣布延長其政治廣告禁令至少1個月。

據《每日郵報》報導，隨著川普選後種種「奇異舉措」，美國社會對選舉結果感到混淆；甚至同個家庭中因政治立場不同而各自相信所看到的消息，而產生口角甚至家庭失和。

為防止有心人士趁機散播不實資訊混淆與撕裂美國社會，臉書與谷歌宣部政治廣告禁令將持續再1個月。谷歌甚至表示，恐怕到12月都還不會取消該禁令。

谷歌認為，取消禁令的時間點恐怕取決於喬治亞重新計票所需的時間，以及社會混亂狀態何時平息而定。臉書則表示，這些措施不會永久實施，但現階段看不出取消禁令的急迫性。

此外，針對直播影片設定的限制，以及系統預判該影片屬於假新聞的標準，兩大企業也沒有鬆綁的意願。

共和黨人士認為，谷歌與臉書此舉有點「殺雞用牛刀」的味道在。雖然有混亂社會的疑慮，但實在不需要全面禁止政治廣告。拜登競選團隊成員也質疑，這種做法想要遏制「病毒式謊言」的散播，恐怕有困難。

不過，公民與人權團體卻認同臉書與谷歌所為，並強調「真相是我們還沒穿越選後的危險區」。華府智庫威爾遜中心的研究員也認為，暫停政治廣告雖不足以解決假新聞，但暫停政治廣告有其必要性。

雖然法律專家警告川普，想要翻盤選情恐有難度，而州政府也表示目前還沒發現重大違規行為；但川普仍持續挑戰選舉的有效性，也讓兩大社群媒體龍頭延長政治廣告禁令。

(中時新聞網)