北市府教育局今年首次舉辦「愛心月」活動，而清寒學子認助人之一的盛豐行，大氣捐出260萬元積極響應，圖片右側為買酒網董事武超慈。（吳康瑋攝）

北市府教育局今年首次舉辦「愛心月」活動，而清寒學子認助人之一的盛豐行，大氣捐出260萬元積極響應，圖片右側為買酒網董事武超慈。（吳康瑋攝）

北市府教育局今年首次舉辦「愛心月」活動，而清寒學子認助人之一的盛豐行，大氣捐出260萬元積極響應，圖片右側為買酒網董事武超慈。（吳康瑋攝）

北市政府教育局為了讓更多人了解到台北市也有需要幫助的弱勢學生，首次舉辦「愛心月」活動，其中，認助清寒學生基金會認助人之一盛豐行，原先在董事長黃志豐帶領下默默行善，自民國104年起加入認助迄今認助金額達293萬元，幫助57名學生，這次在長期接觸基金會之下，將今年10月份營業收入8％全數捐助予基金會，最後捐助共新台幣2605856元。

藉著捐贈儀式，基金會董事長曾燦金代表受認助學生表達誠摯的謝意，並表示，盛豐行目前全年認助金額60萬元，認助中的學生數達25名，原本俗話說「為善不欲人知」，但其實有了拋磚引玉，才讓更多人知道清寒學生是真的需要大家幫忙，這次活動捐助的260萬元，在分配認助每月2000元生活費、每學期5000元學費及每人2萬元的急難救助下，預計可以幫助146位學生。

盛豐行董事長黃志豐白手起家，從傳統的酒類盤商與國內外代理商合作，經銷飲料與酒類，深耕通路多年，民國96年買酒網正式上線運作，生意蒸蒸日上，也有了回饋社會的心意。黃志豐說，以前多是參與助養海外貧困兒童的捐助，但是對善款流向總感到不踏實，經過朋友介紹得知台北市政府教育局認助清寒學生基金會，認助金會直接匯入學生的戶頭，學生也會寫信給認助人告知已收到認助金，款項公開透明，對基金會的服務方式很放心。

這次買酒網提出公益計畫，在10月舉辦「愛心月」，藉由門市與網路介紹基金會，包括播放基金會微電影、在門市放置基金會文宣等，邀請更多善心人士共同參與。原先目標是200萬，因客人參與熱烈，最後超越目標募得260萬元。買酒網表示，公司未來將會持續關注弱勢青少年及學童教育等相關議題，爾後每年10月，會訂為買酒網的「慈善認助月」。讓「慈善」成為買酒網永續經營不可或缺的社會責任。

曾燦金表示，感謝認助人與企業團體長期陪伴，基金會去年認助1747位學生，今年截至10月為止，已認助1779位學生，可見台北市需要幫助的清寒學生是越來越多的，呼籲社會各界加入愛心認助的行列。

(中時 )