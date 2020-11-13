基隆一名蔡姓鳥友近日到基隆港拍攝黑鳶英姿，卻看到一隻黑鳶覓食行為怪異，多次俯衝都撲空，拍下來細看照片，才發現牠的腳爪遭釣魚鏈鉤狠狠纏上，導致牠行動嚴重受限，無法抓取食物瘦得骨瘦如柴，畫面令鳥友震撼又難過。拍鳥俱樂部社長黃蜀婷12日說，這隻黑鳶的搶救難度很高，恐怕將因未能進食死亡，很捨不得鳥兒承受人類的傷害。

黃蜀婷指出，黑鳶飛行速度極快，且以俯衝的方式接近水面覓食，平時在旭川河口，可以看到許多黑鳶頂著大風翱翔，但這次有黑鳶雙爪遭多枚鏈鉤及細長釣線緊纏，連自行捕食、停靠岸邊都沒辦法，且黑鳶警覺性高不易接近，推估搶救難度很高，擔心可憐的黑鳶會抓不到食物、衰弱死亡。

黃蜀婷表示，鉤子可能是釣白帶魚或龍蝦的鏈鉤，許多釣客隨意丟棄魚網和魚鉤，讓鳥兒蒙受其害的案例層出不窮，嚴重的恐怕直接喪失性命，影響整體生態系統，目前動保人員已前往搶救，但因築巢位置在懸崖邊，只能靜候適合時機，只盼能盡早救助移除鏈鉤。

黃蜀婷指出，基隆為許多珍稀禽鳥的棲息區域，但幾個月前基隆嶼就曾有白腹鰹鳥遭釣線纏繞、劃傷翅膀，幸好當時及時出手協助，才得以保命，但其它受害禽鳥就沒這麼幸運了，之前自己在新店灣潭曾目睹一隻魚鷹爪子被魚鉤纏住，後方拖著一條長長的魚線，發現時已奄奄一息，令她十分不捨。

基隆動物保護防疫所長陳瑞濱表示，釣客務必確實回收釣線、鏈鉤，切勿直接剪斷釣魚線，棄置的鏈鉤可能成為奪走鳥類生命的凶器，並且黑鳶屬猛禽類，民眾若發現請立即通報動保所，也可以先用外套或毛巾將整隻罩住，讓黑鳶情緒回穩，避免過度掙扎受傷，也能防止民眾遭啄傷或被鳥爪抓傷，獸醫將盡速前往協助移除、野放，動保所也會定期派員觀察鳥兒復原情況。

(中時 )