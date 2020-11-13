台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」，12日遭行政院發言人丁怡銘直播中指控使用萊牛，業者則PO出檢驗報告反駁，台北市副市長黃珊珊當天晚間帶領多位市府主管到該店用餐，讓不少網友感動大讚「沒統編」，此外，也有網友質疑，

儘管丁怡銘事後道歉，並撤下有「政院統編」的100碗牛肉麵訂單，重新訂了一張「沒統編、自掏腰包」的訂單，但店家Google評價遭大量網友洗一星負評，留言「政院認證」、「不敢去吃了」等評論，政院舉動對店家聲譽，已造成實際影響。

黃珊珊12日晚間在臉書貼文，感嘆疫情當頭，生意已經很難做了，台北市辦比賽振興產業，中央民進黨政府竟為了開放美豬，不惜傷害店家甚至整個產業，令人髮指。對於行政院離譜行徑，黃珊珊說，國家機器濫用傷害無辜人民，無法回應首都市長提出的具體意見，竟然做梗圖傷害無辜店家，之後又輕描淡寫抱歉說不是針對業者，這些傷害人民的舉動，很難讓人原諒。

黃珊珊強調，北市府是經過六次會議後提出對中央政策的意見，並且由柯市長親自到行政院會提案向院長提出建言，丁發言人應該詳實轉述院長要求各部會妥善處理並回應即可，但是他做出梗圖，故意指控冠軍牛肉麵的廠商用的都是「萊牛」，完全是惡意扭曲與攻擊，道歉都很難掩蓋那原始的惡意。

皇家傳承牛肉麵則發文感謝北市府團隊，並提到黃珊珊特別自掏腰包，交代11/13（五）～11/17（二）上午11點開始，每日招待限量30碗「麻辣藤椒牛肉麵」給來新海店的民眾享用。皇家傳承負責人重申「這次事件造成民眾對牛肉麵有疑慮」，皇家傳承再此聲明，「一定秉持食安良心，不但依循政府法規經營，更是使用具有合格證書、來源證明之牛肉，並站在消費者立場為民眾食安把關」。

對此，有網友在批踢踢發文質疑，「皇家傳承菜單上沒有390元的牛肉麵啊」「統編開了就算了，但丁是用開會名義？科技部一個人開會餐費只能報80元，發言人比較高級，所以一個人可以報比較多嗎？」也有網友質疑，「店家官網最貴的內用一碗『清燉傳承牛肉麵』只要270元，網購『清燉頂級養生牛肉麵』3入賣690，一份也只要230元，到底一百碗買到3.9萬元是怎麼訂的？」。

疫情當頭，生意已經很難做了，台北市絞盡腦汁辦比賽和活動振興產業，中央政府竟為了開放美豬不惜傷害店家甚至整個產業，令人髮指！ 其實今天他們是要打我的，因為平常都是我去行政院會，他們應該沒想到市長會親自去院會，所以那些背板應該是準備好而且是針... 由黃珊珊發佈於 2020年11月12日 星期四

由皇家傳承牛肉麵發佈於 2020年9月3日 星期四

(中時新聞網)