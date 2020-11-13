基隆市立田徑場啟用逾40年，因潮濕多雨天候加上年久失修，體育場內部殘破不堪，被市民夠硬「好像廢墟」，對此，基隆市政府於5月辦理工程說明會指出，改建工程除了把主建築、停車場拆除重建外，連同周邊運動服務設施都將一併改善，原本預計2021年底前完工，總經費已規畫4億1600多萬，但半年來歷經3度流標，工程遲遲毫無動靜，令民眾難掩失望。

據了解，市立田徑場是基隆市唯一大型運動競賽場所，1979年興建完成至今已使用40年以上，孕育無數國手的搖籃，每天從早到晚有上千名民眾到此運動；市府發現，主結構雖無危險，但室內設施龜裂漏水，看台外部懸臂有混凝土掉落，不利民眾使用。

市議員張顥瀚指出，基隆市能運動的場域並不多，大多數的民眾都會到田徑場跑步、打球，更有人會去練舞，若場館持續因施工封閉，會嚴重影響市民使用育樂器具的影響。

教育處長林祝里表示，流標後召開檢討會議，分析原因為目前全台缺工，讓營造廠不敢投標，目前市府已在辦理第4次招標，預計13日開標作業審慎樂觀，她認為也有可能因為工程設計壓縮工期，減少民眾不能使用田徑場的空窗期，這點也會影響廠商的投標意願，此外，若第4次招標順利，工程預計將在2022年7月完工。

市府也為讓民眾有替代的運動場域，施工期間開放市民體育活動中心室內網球場供民眾免費使用，同時協調周邊的成功、信義、中正國中以及東信國小延長開放時段，平日至晚上10點、假日全日開放，基隆女中則假日開放至下午5點。

(中時 )