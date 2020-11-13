美國總統川普最信任的顧問之一李萬度斯基（Corey Lewandowski）今天向有線電視新聞網（CNN）證實，他在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的檢測呈陽性。

李萬度斯基曾在川普2016年角逐白宮寶座時擔任競選總幹事，並在川普今年的連任選戰中提供建議。李萬度斯基對CNN表示，他可能是上週在費城挑戰計票程序時遭到感染。

消息人士透露，李萬度斯基是在昨天確診，並未出現症狀。

李萬度斯基說，他感覺身體狀況良好，為了預防起見，他將會待在家裡。

紐約時報報導，李萬度斯基是3日晚間在白宮參加大選夜慶祝派對之後，至少5名染疫人士之一。其他4人為白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、住房與城市發展部部長卡森（Ben Carson）、川普高階幕僚博西（David Bossie）以及白宮政治事務主任傑克（Brian Jack）。（譯者：徐崇哲）1091113

(中央社)