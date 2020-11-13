行政院發言人丁怡銘指控，北市牛肉麵節冠軍使用含有萊劑的牛肉，遭點名的皇家傳承牛肉麵貼出檢驗報告打臉；丁怡銘急忙致歉，並向業者訂了100碗牛肉麵補救，卻被發現收據上竟打上行政院的統編，被質疑要以公務預算報帳。有PTT網友對此不禁表示，政院牛肉麵事件，國運籤又神準預言了。

台南南鯤鯓代天府在大年初一抽出2020年的國運籤，未料抽到的竟跟2018年一樣，都是丙子籤。籤的卦頭是，「漢李廣父子陣亡」，籤詩為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘。」2020再度抽到下下籤，廟方對此不願多做評論，僅稱這是神明旨意，由眾人各自解讀。

網友在PTT「政黑版」貼文指出，南鯤鯓國運籤一直以來都很準，這次行政院牛肉麵事件，可說完美呼應國運籤的內容。行政院用盡各種心機，想要帶萊豬沒有問題的風向，但是越是心機成效越差，國運籤就告訴你啦「用盡心機總未安」，想要帶風向是不會成功的。認真做好把關並努力與人民溝通，這正道你不走，偏要走旁門左道，那真的別怪神明沒提醒你啦。不過有人連神明都敢騙了，神明講的也聽不進去吧。

(中時新聞網)