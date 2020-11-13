美股收跌 疫情嚴峻市場樂觀心情消退 05:522020/11/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收跌 疫情嚴峻市場樂觀心情消退。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市今天收低，在面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例大增下，投資人對潛在疫苗的興奮心情開始消退。 道瓊工業指數挫跌317.46點或1.08%，收在29080.17點。 標準普爾500指數下挫35.65點或1%，收在3537.01點。 以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌76.84點或0.65%，收在11709.59點。（譯者：徐崇哲）1091113 (中央社) #指數 #65 #心情 #消退 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 收回賓州勝選 拜登沒有贏？民調公司開口否認了 - 國際 才剛說會有「第二任」川普政府 蓬佩奧改口了 - 國際 川普頒行政命令 禁美企與個人投資31間受解放軍控制企業 - 國際 - 中央社 蓬佩奧：台灣非中國一部分 美對台承諾跨越黨派 - 國際 - 中央社 指控無根據 川普律師遭法官慘電過程全曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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