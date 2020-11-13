華爾街股市今天收低，在面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例大增下，投資人對潛在疫苗的興奮心情開始消退。

道瓊工業指數挫跌317.46點或1.08%，收在29080.17點。

標準普爾500指數下挫35.65點或1%，收在3537.01點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌76.84點或0.65%，收在11709.59點。（譯者：徐崇哲）1091113

(中央社)