曆9月初9日（今年國曆10月25日），是玄天上帝的飛昇日。而玄天上帝是台灣社會的重要信仰之一，連結當代社會的公益精神深植人心、源遠流傳。

玄天上帝又稱「玄武大帝」或「真武大帝」，台灣民間俗稱「上帝公」。有一說玄天上帝為北極玄武星君的化身，掌管北方7宿；另一說則是玄天上帝的母親，乃古代湖北省「樂淨國」的善勝皇后，某日夢到吞下太陽後有了身孕，14個月後誕下王子。

南投受鎮宮舉辦「玄天上帝文化藝術節」，玄天上帝不乘鑾轎，改騎白馬出巡，都吸引不少信徒搶拍。（圖／報系資料庫）

由於樂淨國王子從小就發願濟世蒼生，毅然決然遁入武當山修道，長達42年。期間王子曾萌生放棄念頭，但道教祖師「紫虛元君」化身老嫗，以「鐵杵磨針」之理，開導王子「修道非朝夕可至」，加上後來王子拒絕九仙女試探誘惑，終於歲次甲子年9月9日功成飛昇，獲玉皇大帝封為「玄武真人」。

挪威三鐵選手伊登，去年戴著主祀玄天上帝的「埔鹽順澤宮」棒球帽，參加世界錦標賽奪冠，他認為是帽子帶來幸運，還曾來台還願。（圖／報系資料庫）

玄武真人昇天後，協助天庭降伏天下邪魔，其披髮穿黑鎧、赤足踏龜蛇二靈、手持神劍的威武形象，被中國歷代奉為「護國定亂」的重要神祇。唐太宗尊封玄武真人為「祐聖玄武靈應真君」；到了宋真宗，因避諱聖祖趙玄朗的「玄」字，改稱「真武大帝」。

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(中時新聞網)