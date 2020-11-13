關於玄天上帝的傳說眾多，出身從王子到屠戶皆有之。有一說是古代湖北省境內「樂淨國」王子，後進武當山修道，並在宋、明等朝代顯靈濟世；歷經朝代轉變後，也傳一說其前身為屠戶，但無論如何，玄天上帝已是台灣社會的重要信仰。
明成祖朱棣發起「靖難之役」，從建文帝手中奪取皇位後，為安定人心、鞏固形象，便強化玄天上帝在「靖難之役」中現身護佑的鎮國傳說。成祖也自命「真武大帝」下凡，並大修武當山諸廟，下令擴建紫霄宮等道場，顯示明代皇權對玄天上帝的重視。明朝末年，鄭成功退守台灣，因奉明朝為正朔，連帶使玄天上帝成為台灣社會的重要信仰。
但清朝統治台灣後，為淡化玄天上帝與明朝的關聯性，竟更動傳說版本，表示玄天上帝本為泉州張姓屠戶，一日獲神仙點化，便放下屠刀、誠心修道。玄天上帝因感悟自己殺生太多，便開腸剖肚作為懺悔，其臟器卻化為龜、蛇二精，為禍人間，最後由玄天上帝出馬降伏。
雖然這個說法，傳統道教協會認為是無稽之談，但台灣的肉品和屠宰等相關業者，仍視玄天上帝為守護神。據內政部統計，全台灣至少有600座供奉玄天上帝的廟宇，台北「北極府玄天上帝廟」主委詹鈴權表示，自己是彰化人，從小祭拜玄天上帝，家族落腳台北後，便租地供奉玄天上帝至今。
台北市議員郭昭巖則說，玄天上帝的精神是「救濟世人」，除了議員辦公室會配合北極府玄天上帝廟，提供信徒法律服務諮詢，獅子會等協會也以廟為中心，積極服務民眾。
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(中時新聞網)
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