台塑集團王家第2代最沒聲音、最會賺錢的「石油王子」王文潮，近來有了新任務，他以「台塑企業管理中心常務委員」身分，賣起1秒殺菌的「UVC（深紫外線）-LED（發光2極體）」小家電，同時更一肩扛下綠能新事業，從風電做到太陽能及電動卡車。

69歲的王文潮，9年前因六輕連環火災請辭，成了第1位下台的王家人，不過，近年鮮少露面的他，在新事業要推新商品時，總會披起戰袍上陣推銷，衝勁十足，堪稱是豪門裡的超級業務員！

台塑企業管理中心常務委員王文潮，以新事業福機裝董事長身分，帶著深紫外線技術與交大簽署產學合作。（圖／馬景平攝）

王文潮以台塑石化轉投資的「福機裝股份有限公司」（福機裝）董事長身分，10月29日，領著台塑團隊及宣冠公司董事長高英隆博士現身交大，與光電工程學系簽定1份產學合作協議，計畫一起搭建「UVC-LED紫外線淨水技術」科技產業平台，要將該新技術推展至半導體廠等工業殺菌應用市場。

在營業規模2兆元的台塑石化王國裡，對於俗稱「深紫外線」的UVC-LED技術，本來可說是完全陌生，王文潮正是「從無到有」的背後推手。

福機裝的「UVC -LED紫外線除菌棒」是市場最高規格40mW的UVC-LED，距離1公分掃過物品，就可以「秒」殺除菌。（圖／業者提供）

「UVC-LED紫外線淨水技術」和年初賣到大缺貨的福機裝「UVC -LED紫外線除菌棒」是同一技術。王文潮擔任台塑石化董事長時，台塑石化向「日本日機裝公司」（日機裝）採購工業幫浦等設備，當時日機裝與工程學家天野浩教授正在合作研發UVC-LED技術。天野浩與其他兩名日本教授因開發藍光LED，早在2014年獲得諾貝爾物理學獎。

福機裝的「UV -LED除菌掃地機器人」多了6顆UV-LED晶片除菌與破壞病毒，除菌率測試達90％以上。（圖／業者提供）

需要資金的日機裝，後來找上台塑石化結盟，3年前雙方合資22億元成立福機裝，切入UV（紫外線）－LED全球市場。

2018年台塑推出鋰鐵電池儲能系統（ESS），替未來可能吃緊的電力扮演穩定的儲能角色。（圖／電子協會提供）

歷經3年，福機裝推出除菌掃地機器人、NKFG除菌棒等「紫外線」小家電初試啼聲，今年初，新冠肺炎全球爆發，全台口罩大缺貨之際，號稱可以「1秒除菌」的「UVC -LED紫外線除菌棒」意外暴紅，頓時成為必須排隊預購的搶手貨，「當時1個月2萬支都不夠賣，工廠來不及出貨。」1名福機裝市場部員工表示，市場上甚至還有很多競品跟風模仿。

2014年榮獲諾貝爾物理學獎的天野浩教授，發明了UVC-LED技術。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)